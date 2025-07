Strašidelná statistika 1:17. Na jednu bránu. Menšík po debaklu mluvil o kráse tenisu

Jakub Menšík nedostal ve třetím kole Wimbledonu žádnou šanci. Devatenáctiletý český tenista neměl čím ublížit Italovi Flaviovi Cobollimu, ve třech setech proti němu hrál jen osm gamů.

Londýn (od našeho zpravodaje) - Z Britských ostrovů poveze své první dvě wimbledonské výhry, závěr jeho působení v All England Clubu byl ale krušný.

Jakub Menšík ve třetím kole padl s kamarádem Flaviem Cobollim po setech 2:6, 4:6, 2:6 a sám přiznal, že se duel přerušený dešťovou přestávkou odehrával "na jednu bránu".

Za celý zápas si patnáctý nasazený Čech vypracoval jeden jediný brejkbol, který neproměnil. Cobolli jich nasbíral sedmnáct a soupeři vzal pětkrát servis. Šlo o strašidelnou statistiku dokreslující jednoznačnost střetnutí.

Jakube, dnes vám zápas očividně nesedl, jak ho hodnotíte?

Nedopadlo to podle mých představ. Nejen výsledkově, ale i výkonem a průběhem zápasu. Klobouk dolů před Flaviem, byl jasně lepší, předvedl chvályhodný výkon. Těžko se mi reagovalo, necítil jsem se úplně ve své kůži. Od začátku do konce to nebyl můj den.

Byl tam u vás nějaký zdravotní problém?

Ne ne, spíše tenisově jsem nebyl ve své kůži. Někdy to je lepší den, někdy horší. Dnes to zrovna nedopadlo, bylo to jako jin a jang. Všechno mu sedlo, všechno mu tam spadlo. Mně to naopak nesedlo, mně to tam nespadlo.

Zápas se odehrával v poměrně silném větru, mělo to nějaký vliv?

To asi ne, nechci se vymlouvat na nějaké okolní vlivy. Zima, vítr nebo tamto tohleto. Každý den je jiný, jednou je slunečno, jednou fouká a jednou je zataženo. Pořád to stejné dokola, pro každého je to stejné. Jak říkám, nebyl to dnes můj den.

Zápas na začátku druhého setu přerušil déšť. Měl jste čas si zanalyzovat, co by se dalo změnit,

To přerušení hrálo spíše do karet více mně, než jemu. Ale pak se karty rozdaly znovu a stejně se rozdaly špatně. Bavil jsem se s týmem a trenérem. Věděl jsem do čeho jdu, mohl jsem se na to lépe připravit fyzicky i mentálně. Po té pauze to bylo o dost lepší, ale stejně to bylo na jednu bránu.

Jaké bude celkové hodnocení turnaje. Došel jste do třetího kola, je to dobrý výsledek nebo jste si představoval víc?

Je to průměr. Mohlo to být horší, mohlo to být i lepší. Ale celkově jsem říkal, že na to, co mám na trávě oproti ostatním odehráno a na to, že během travnaté sezony jsem se v ani jednom zápase necítil opravdu dobře, tak bych takový výsledek asi bral.

Co se týče samotných výkonů na trávě, jste s nimi spokojen?

Zajímavé je, že v Paříži na Roland Garros jsem hrál o dost lepší tenis než tady na Wimbledonu a prohrál jsem ve druhém kole. Tady jsem prošel do třetího kola. To je tenis, to je krása toho sportu. I když jeden hraje velice dobře, druhý hraje špatně, tak může vyhrát kdokoliv.

Necítil jste se na trávě dobře, mohlo to být náročným program z posledních týdnů?

Je to možné. Je to kombinace všech věcí. Určitě to bude tím, že jsem na tom povrchu nestrávil za mou kariéru tolik času oproti betonu nebo antuce. I tak to bylo oproti loňsku mega zlepšení. Pokud to bude takhle pokračovat příští rok, tak nemám obavy.

Jsou nějaké věci, které si vezmete jako poučení? Něco, na čem je třeba zapracovat?

Vím, že je stále co vylepšovat. Vím, že v některých aspektech hry mám velký prostor pro vylepšení. Co se týče mého servisu, tak to asi není úplně ono.