Slavný, ale nejméně navštěvovaný. Wimbledon se chce rozpínat, rezidenti jsou proti

Přetrvávající spory ohledně možného rozšíření All England Clubu, dějiště slavného tenisového Wimbledonu, bude v úterý a ve středu řešit britský Nejvyšší soud. Zatímco organizátoři usilují o výstavbu dalších téměř čtyř desítek kurtů, řada obyvatel je proti.

Pořadatelé Wimbledonu plánují výstavbu nového stadionu se zatahovací střechou pro 8000 diváků a vedle toho dalších 38 travnatých kurtů. Hlavním cílem je, aby se do dějiště hlavní části turnaje přesunula i kvalifikace, která se hraje v nedalekém Roehamptonu.

To by však znamenalo až trojnásobné rozšíření All England Clubu, navíc na druhé straně silnice, která k němu vede, kde bývalo golfové hřiště a kde je nyní velký park.

S žádostí o rozšíření areálu pořadatelé nejstaršího tenisového turnaje světa, který se hraje jako třetí grandslam v sezoně, neuspěli před dvěma lety u místních úřadů. Projektu však dal loni v září zelenou Velký Londýn jakožto nejvyšší administrativní celek spravující britskou metropoli.

Proti tomuto rozhodnutí se ale postavili někteří z rezidentů sdružení v iniciativě Save Wimbledon Park. Na právníky pro boj, který je před nimi, vybrali téměř 200.000 liber (přes pět a půl milionu korun).

"Milujeme tenis úplně stejně jako zhruba toho půl milionu lidí, co sem každoročně zavítá, ale zároveň milujeme také životní prostředí, stromy, zeleň a otevřené prostranství," citovala agentura AP Susan Cusackovou, členku organizace Save Wimbledon Park.

Vedle obav o životní prostředí a celkového dopadu rozšíření areálu odpůrci argumentují tím, že přilehlý pozemek, který byl v roce 2018, kdy jej koupil All England Club, golfovým hřištěm, podléhá omezením, jež upřednostňují zachování otevřeného prostoru pro veřejnost.

Wimbledon je jediným z grandslamových podniků s kvalifikací hranou mimo dějiště hlavní části turnaje. A přes obrovský zájem diváků je v návštěvnosti poslední za Australian Open, US Open i French Open. Například na hlavní část letošního turnaje v Austrálii se prodalo 1,1 milionu vstupenek, což je více než dvojnásobek návštěvnosti loňského Wimbledonu.

A podobné je to i v případě kvalifikační části turnaje. Na Australian Open zavítalo na kvalifikaci přes 115.000 diváků, na French Open to bylo okolo 80.000, zatímco v Roehamptonu se prodalo celkem jen 8000 vstupenek.

Při realizaci projektu rozšíření areálu by takovou návštěvnost mohla mít kvalifikace Wimbledonu za jediný den.

"Wimbledon se potřebuje udržet na vrcholu světového sportu a k tomu se musíte rozvíjet jak na kurtu, tak i mimo něj s veškerou infrastrukturou," řekla Debbie Jevansová, předsedkyně All England Clubu.

Podporu projektu vyjádřil i srbský velikán Novak Djokovič. "Je to skvělé pro komunitu, pro Londýn i celý náš sport. Může to Wimbledon posunout na ještě vyšší úroveň. Byla by škoda, kdyby to neprošlo a rozšíření nebylo schváleno," prohlásil sedminásobný vítěz turnaje.