Siniaková slaví cenný triumf, zdolala světovou šestku. Dál jde i obhájkyně Krejčíková

Česká tenistka Kateřina Siniaková vyřadila na tenisovém Wimbledonu po výsledku 7:5, 4:6, 6:1 nasazenou pětku Číňanku Čeng Čchin-wen, šestou hráčku světového žebříčku, a postoupila potřetí za sebou do 2. kola. Úspěšně vykročila za obhajobou titulu Barbora Krejčíková, byť proti Alexandře Ealaové z Filipín prohrála první set. Po otočce ale triumfovala na centrálním kurtu 3:6, 6:2, 6:1.

Naopak Karolína Muchová končí hned po úvodním zápase. Nasazená patnáctka podlehla na londýnské trávě Číňance Wang Sin-jü 5:7, 2:6.

Tenisový Wimbledon v Londýně (tráva, dotace 53,6 milionu liber):

Ženy:

Dvouhra - 1. kolo: Siniaková (ČR) - Čeng Čchin-wen (5-Čína) 7:5, 4:6, 6:1, Krejčíková (17-ČR) - Ealaová (Filip.) 3:6, 6:2, 6:1, Wang Sin-jü (Čína) - Muchová (15-ČR) 7:5, 6:2, Samsonovová (19-Rus.) - Jointová (Austr.) 6:3, 6:2, Tausonová (23-Dán.) - Watsonová (Brit.) 2:6, 6:4, 6:3, Erjavecová (Slovin.) - Kosťuková (26-Ukr.) 3:6, 6:3, 6:4, Beguová (Rum.) - Juvanová (Slovin.) 7:6 (8:6), 1:6, 6:3, Volynetsová (USA) - Mariaová (Něm.) 3:6, 7:6 (7:4), 6:1, Kalinská (Rus.) - Stojanovičová (Srb.) 6:3, 7:6 (7:4), Sönmezová (Tur.) - Cristianová (Rum.) 7:6 (7:3), 6:3.

Muži:

Dvouhra - 1. kolo: Sinner (1-It.) - Nardi (It.) 6:4, 6:3, 6:0, Basilašvili (Gruz.) - Musetti (7-It.) 6:2, 4:6, 7:5, 6:1, De Minaur (11-Austr.) - Carballés (Šp.) 6:2, 6:2, 7:6 (7:2), Navone (Arg.) - Shapovalov (27-Kan.) 3:6, 6:4, 6:1, 6:4, Kecmanovič (Srb.) - Michelsen (30-USA) 6:2, 3:6, 6:3, 3:6, 7:6 (8:6), Marozsán (Maď.) - McCabe (Austr.) 6:1, 6:4, 6:3, Vukic (Austr.) - Tseng Chun-Hsin (Tchaj-wan) 6:3, 6:4, 4:6, 7:6 (7:4), Van de Zandschulp (Niz.) - Arnaldi (It.) 7:6 (7:4), 7:6 (7:5), 6:4, Ofner (Rak.) - Medjedovič (Srb.) 7:6 (10:8), 3:1 skreč, Močizuki (Jap.) - Zeppieri (It.) 2:6, 3:6, 6:3, 7:6 (8:6), 7:5, Cazaux (Fr.) - Walton (Austr.) 6:3, 7:6 (8:6), 4:6, 6:7 (5:7), 6:1.