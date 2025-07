Další wimbledonská pohádka Siniakové na spadnutí. Parťák ji udivil milými gesty

Obrovské zklamání po bolestivém vyřazení ve druhém kole wimbledonského singlu už Kateřinu Siniakovou přebolelo. V Londýně opět potvrzuje status jedné z nejlepších deblistek světa. Češka ukončila své grandslamové prokletí ve smíšené čtyřhře a zahraje si finále nejslavnějšího turnaje.

Před několika dny seděla v All England Clubu na tiskové konferenci s českými novináři a v její tváři se zračilo nekonečné zklamání.

Na velké vítězství v prvním kole Wimbledonu, kde dokázala přetlačit světovou šestku a olympijskou vítězku Čeng Čchin-wen z Číny, v další rundě nenavázala a jasně podlehla japonské hvězdě Naomi Ósakaové.

"Přijde mi, že je to jedna negativní věc za druhou. Herně na to mám. Asi to nedokážu potvrdit, neschází se mi to. Dokážu zahrát jeden zápas, druhý mi nevyjde," smutnila.

Světlem na konci tunelu pro ni byly dvě wimbledonské deblové soutěže: obhajoba titulu s Američankou Taylor Townsendovou a turnaj v mixu s novým spoluhráčem Nizozemcem Semem Verbeekem.

A v nich se Siniaková rozehrála k velkým výkonům. Pár přezdívaný "Taylorina" už je ve čtvrtfinále a smíšená dvojice v úterý dokonce postoupila do klání o titul.

Devětadvacetiletá česká tenistka tak na Wimbledonu ukončila nepříjemnou sérii, která byla v ostrém kontrastu s její fenomenální bilancí v deblu. Zatímco v něm už dokázala posbírat deset grandslamových titulů, v mixu nikdy nedošla dál než do druhého kola.

S Nizozemcem Verbeekem navazuje na skvělé výkony po boku Tomáše Macháče na loňské olympiádě v Paříži, kde si český pár slavně došel pro zlaté medaile.

Dokonce nachází podobnost. Pod pěti kruhy totiž s krajanem vyřadili v prvním kole nasazené jedničky Lauru Siegemundovou a Alexandera Zvereva. Papírově nejlepší dvojici dokázala odklidit i nyní v Londýně.

"Doufám, že to tady bude mít stejný průběh," citoval Siniakovou web Tenisový svět.

Semifinálový zápas rozhodla Češka při svém podání, po utkání však nebyla ze svého výkonu nadšená.

"Dneska jsem trošičku hůře servírovala, takže bych to za nejlepší utkání neoznačila. Nejlépe jsem se cítila ve druhém zápase. Tam jsem dobře returnovala, četla hru," hodnotila Siniaková.

Pro svého spoluhráče má jen slova chvály. Jednatřicetiletý rodák z Amsterdamu v zápasech hýří pozitivním, sympatickým chováním. Jak vůči své deblové partnerce, tak vůči soupeřům.

"Je to super kluk, na kurtu je s ním sranda. Máme dobrou atmosféru, furt si povídáme, užíváme si to," popsala česká tenistka.

Levoruký Nizozemec ji překvapil i milými gesty. Po každém utkání namíří pozornost na spoluhráčku a nechá diváky, aby ocenili právě její výkon.

"Nečekala jsem to. Je to příjemné, hrozně hezké gesto. Nejsem na něj zvyklá, vždy děkujeme jako pár," divila se.

O titul se česko-nizozemský pár ve čtvrtek navečer utká se silným britsko-brazilským duem Joe Salisbury, Luisa Stefaniová. Siniaková bude první českou wimbledonskou finalistkou v mixu od roku 2011.