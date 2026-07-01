Rána raketou do hlavy i pláč na tiskovce. Ruská hvězda neunesla porážku od Krejčíkové

Barbora Krejčíková ve druhém kole Wimbledonu senzačně přetlačila čerstvou šampionku Roland Garros Mirru Andrejevovou. Stále teprve devatenáctiletý ruský zázrak spustil ve vypjatém závěru utkání kolotoč negativních emocí, všechno ukončil pláč na tiskové konferenci.
Fascinující duel skončil pro Mirru Andrejevovou obzvláště krutým způsobem. Dokázala odvrátit šest mečbolů české tenistky, sedmý už ale nikoli: osudným se jí stal pro ni nešťastný zásah pásky, po němž chybovala. Následně zahodila raketu až ke své lavičce.
Barbora Krejčíková se jí za „prasátko“ omluvila až při podání rukou u sítě a v následném rozhovoru na kurtu Rusku vyzdvihla.
„S Mirrou je to vždy velmi složité. Je to výborná hráčka, unikátní hráčka. O to jsem šťastnější, že jsem to zvládla. Je to skvělý pocit,“ podotkla Krejčíková, šampionka Wimbledonu z roku 2024.
Andrejevová zažívala naprosto opačné pocity, a to už v průběhu utkání. Během třetího setu se ve vzteku poměrně razantně praštila raketou do hlavy, bezprostředně po porážce navíc zřetelně zakřičela do svého boxu: „Končím!“
Na tiskové konferenci se potom neubránila pláči.
„Je to pro mě očividně hodně těžké. Měla jsem své šance, ale nedokázala jsem to. Ona je vítězkou. Budu asi potřebovat pár dní, abych se vzpamatovala,“ hlesla světová pětka a rozplakala se.
Chvíli nebylo jisté, zda setkání s novináři vůbec bude moci pokračovat. Andrejevová se ale nakonec vzchopila a rozhodla se dál odpovídat.
„Omlouvám se. Bude to chtít čas. Snad jen pár dní, potom se vrátím do tréninku,“ hlesla rodačka z Krasnojarsku.
Byť svůj výkon označila za nevydařený, pro Krejčíkovou měla jen slova chvály.
„Hrála opravdu dobře. Je to hodně nevypočitatelná soupeřka, zvlášť, když proti ní hrajete na trávě. Opravdu hodně mění rytmus, její slicy a dropshoty jsou hodně nízké, nevyskakují. Dělalo mi to velké problémy,“ uznala Andrejevová.
Mladá Ruska nezlomila prokletí posledních let, ve kterých šampionka antukového Roland Garros následně vypadává brzy na travnatém Wimbledonu. V roce 2024 selhala už ve třetím kole Iga Šwiateková, minulý rok zase hned v prvním Coco Gauffová.
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