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Sport

Pro Serenu cokoli. Američanka dostává na Wimbledonu maximum času na zotavení

ČTK

Serena Williamsová dostane od pořadatelů Wimbledonu maximálně možné množství času na zotavenou, aby po zranění z dvouhry mohla na travnatém grandslamu v Londýně nastoupit do čtyřhry se sestrou Venus. V All England Clubu to řekl ředitel turnaje Jamie Baker.

WTA 500 - Berlin Open
Serena Williamsová na turnaji v BerlíněFoto: REUTERS – Fabrizio Bensch
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Zápasy prvního kola deblové soutěže byly naplánovány na čtvrtek a pátek, ale souboj hvězdného americké dua s argentinsko-kolumbijskou dvojicí Solana Sierraová, Camila Osoriová dosud termín nemá. Podle Bakera by na zápas mohlo dojít v sobotu.

"Samozřejmě chceme, aby (Serena) hrála, pokud tedy vůbec bude moci. Dáváme jí co nejvíce času," řekl Baker a vyloučil, že by odložení zápasu na pozdější dobu mohlo způsobit problémy s termíny v dalším průběhu turnaje. Poznamenal, že základní časová osa je v zásadě orientační. "Někdy se prostě objeví neobvyklé okolnosti, ať je to počasí, start hráčů ve více soutěžích nebo zranění... Neudělali bychom to, kdybychom měli pocit, že by další průběh turnaje mohl být nějakým způsobem ohrožený, nebo že by se měl prodloužit," uvedl Baker.

Dá se také čekat, že utkání bude nasazeno na některý z větších kurtů. "Při výběru hraje velkou roli počet diváků a bezpečnost. Serena a Venus jsou obrovské světové hvězdy a chce je vidět velké množství lidí," dodal Baker.

Čtyřiačtyřicetiletá Serena Williamsová při návratu k tenisu startuje ve Wimbledonu po čtyřech letech, ale ve dvouhře vypadla hned v prvním kole a navíc si v utkání s Australankou Mayou Jointovou podvrtla koleno. Vítězka 23 grandslamových trofejí, jež po US Open 2022 ukončila kariéru, po zápase nepřišla na tiskovou konferenci právě ze zdravotních důvodů a vzkázala, že udělá vše pro to, aby mohla do čtyřhry nastoupit.

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Pro oba starty obdržela hvězdná Američanka od londýnských pořadatelů divokou kartu. Se sestrou Venus deblovou soutěž ve Wimbledonu vyhrály dohromady šestkrát. Naposledy v roce 2016, kdy tu Serena získala i sedmý titul ve dvouhře.

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