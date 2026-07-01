Nejsem mrcha, hájila se Sabalenková. Pak se veřejně vysmála devatenáctileté sokyni

Aryna Sabalenková touží zlomit wimbledonské prokletí. Třikrát za sebou prohrála v All England Clubu v semifinále, právě londýnský grandslam je tím jediným, kde ještě nehrála rozhodující zápas o titul. Hvězdná Běloruska ale na začátku cesty turnajem poutá pozornost spíše mimo kurt svými výroky.
Po jednom z největších zklamání kariéry už se vzpamatovala a vyrazila znovu do boje. Před měsícem na pařížském Roland Garros prohrála čtvrtfinále s Ruskou Dianou Šnajderovou extra potupným způsobem: v posledním setu dostala kanára - 0:6.
„Nacházím se v hluboké, temné díře. Právě teď chci skončit s tenisem,“ hlesla Aryna Sabalenková na tiskové konferenci.
Když si radikální řešení svých nedokonalostí z poslední doby rozmyslela a z antuky se přesunula na trávu, otočila v Berlíně takřka ztracený zápas s mladou Češkou Nikolou Bartůňkovou. Jenže vzápětí dostala další ránu. V semifinále s Jessicou Pegulaovou znovu absolutně vyhořela ve třetí sadě - 0:6.
Na Wimbledon sice dorazila v roli jedné z největších favoritek, ale se značně nalomeným sebevědomím.
Ve velkém rozhovoru pro britský The Guardian se zamýšlela nad tím, proč ji lidé, kteří ji neznají, často mají za „mrchu“.
„Když mě uvidíte poprvé, pravděpodobně si kvůli mému slovanskému obličeji pomyslíte, že jsem mrcha. Moje tvář tomu zrovna nepomáhá,“ smála se.
„Když jdu s tímhle obličejem bez výrazu a bez emocí, můžu vypadat dost agresivně. Takže chápu, proč mě lidé mají za mrchu. Když mě lépe poznají, třeba pochopí, že je to něco, s čím jsem se narodila,“ prohlásila.
Téma ilustrovala historkou o tom, jak se seznámila se svou nejlepší tenisovou kamarádkou Španělkou Paulou Badosaovou.
„Když jsme se potkaly, řekla jsem jí: ‚Páni, já si myslela, že jsi mrcha!‘ A ona na to: ‚Já si myslela, že ty jsi mrcha.‘ Tak jsem jí řekla, že to asi není pravda a můžeme být kamarádky, na což ona řekla, že jsme si docela podobné,“ smála se rodačka z Minsku.
V prvním kole Wimbledonu následně bez větších problémů porazila devatenáctiletou Srbku Teodoru Kostovičovou 6:2, 6:3. Na tiskové konferenci pak opravila jednoho z novinářů, který mluvil o respektu mezi oběma tenistkami.
„Spíš bych chtěla upozornit na to, co řekla před zápasem. Prohlásila, že chce vidět, jak si poradím s její sílou,“ řekla Sabalenková a talentované Srbce se od srdce vysmála. „Tak děsivé,“ doplnila sarkasticky.
Kostovičová před duelem proti světové jedničce skutečně nešetřila sebevědomím. Poměrně překvapivě, šlo totiž o její vůbec první účast v hlavních soutěžích grandslamů. Kromě zmíněné věty vyřkla i jinou: „Když jsem v zóně, můžu porazit kohokoli.“
Tenistka, které ve světovém žebříčku patří 184. místo, si ale nadstandardní víru ve vlastní schopnosti udržela i po porážce.
„Ukázala jsem, že s ní můžu hrát. Není to žádný tenis z jiné planety. Když na sobě budu dál pracovat, vím, že ji příště porazím,“ řekla Kostovičová.
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