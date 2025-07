"Nechte ji být." Americké slzy zaplavily Wimbledon, rozhovor zlomil srdce i Češce

Ve finále Wimbledonu neuhrála proti nadpozemské Ize Šwiatekové ani game. Podlehla historickým výsledkem 0:6, 0:6 a slzy se na její tváři objevily už v průběhu zápasu, kdy bylo jasné, že ji v největším utkání kariéry čeká jedna z nejkrutějších porážek. Američanka Amanda Anisimovová potom dojala svět tenisu rozhovorem při závěrečném ceremoniálu.

Slavnostní dekoraci šampionky a poražené finalistky Wimbledonu nebylo snadné sledovat. Třiadvacetiletá Anisimovová bojovala se silnými emocemi a jednu chvíli se zdálo, že rozhovor ani nebude schopná dokončit.

Nakonec to zvládla a je za hrdinku. Do jejích slov se totiž výrazně propsala osobní tragédie z roku 2019, která zásadním způsobem ovlivnila kariéru hráčky platící od útlého mládí za generační talent.

Rodačka z New Jersey už v osmnácti letech došla do semifinále Roland Garros, hrou udivovala experty a předpovídala se jí velká budoucnost. Jenže v tomtéž roce mladou hvězdu zasáhla smrt otce Konstantina.

Jeho náhlý odchod Anisimovovou, dceru ruských přistěhovalců, vykolejil na několik let.

Přišel hluboký propad výkonnosti, útlum, z něhož v očích samotné tenistky nebylo úniku. Dostavil se syndrom vyhoření i psychické problémy.

Od roku 2022 hrála po dobu dvou let pouze sporadicky a když se na jaře minulého roku vracela, nevěřilo se jí. "Hodně lidí mi říkalo, že se po tak dlouhé době už nikdy na vrchol nevrátím," přiznala ještě před finále.

Všem ukázala, že se mýlili.

Od návratu hraje fantasticky, v Torontu hrála první velké finále, v únoru v Dauhá vybojovala největší titul. A její jízda Wimbledonem uchvátila: přinesla jí první grandslamové finále a premiérový posun do první světové desítky.

I přes debakl se Anisimovové po sobotní lekci od Šwiatekové dostalo obrovské podpory. Když Američanka začala děkovat svému týmu a zastavila se u své maminky, neudržela pláč.

"Bez ní bych tu nebyla. Udělala mnohem víc práce, než já. Moc se omlouvám," plakala.

"Moje máma je nejméně sobecký člověk, jakého znám. Udělala úplně všechno, aby mi pomohla až sem," dodala Anisimovová. Na pozdější tiskové konferenci vysvětlovala, proč její pohnutí vystoupalo až na samotnou hranu.

"Byla jsem tolik emotivní, protože moje máma toho obětovala strašně moc. Jsem ta nejšťastnější dcera. Znamená pro mě všechno."

Přestože ve finále drsným způsobem ztroskotala, získala miliony nových fanoušků.

Její projev sdílela na Instagramu i předloňská vítězka Wimbledonu Markéta Vondroušová a pomocí emotikonů naznačila, že jí rozhovor zlomil srdce. Podporu Anisimovové vyjádřila prostřednictvím sociálních sítí celá řada tenisových osobností.

Některé z nich se zároveň postavily proti hejtrům a zhrzeným sázkařům, kteří v posledních letech stále závažněji otravují tenistkám a tenistům život.

"Každý, kdo jde na sítě, aby se pustil do Amandy, by se nad sebou měl zamyslet. Tahle dívka právě zaslouženě došla do svého prvního grandslamového finále. Musela přitom projít mnoha útrapami. Je to milá dívka, tak ji nechte být," vzkázala slavná trenérka Rennae Stubbsová.