"Musí se s tím smířit." Americká legenda má jasno o Djokovičově budoucnosti

Pro spoustu odborníků byl letošní Wimbledon poslední šancí Novaka Djokoviče vyhrát vytoužený rekordní 25. grandslam ve dvouhře. Srb ale skončil v semifinále jednoznačně na raketě Jannika Sinnera. To odstartovalo spekulace tenisových expertů, jak to bude s budoucností osmatřicetiletého veterána.

Na nic se nevymlouval. Byl smutný, ale smířený s osudem, když Djokovič usedl po porážce se Sinnerem před novináře. Vzdal hold soupeři a pak uznal, že osobně dělá všechno pro rekordní zápis do historie, ale stejně to nestačí.

Že ale fanoušci viděli jeho poslední vystoupení v Londýně? To si odmítl připustit.

"Věřím, že se vrátím. Ještě alespoň jednou si tu chci zahrát na centrkurtu," slíbil.

Čtyřiadvacetinásobný grandslamový šampion naznačil, že ho na posledních podnicích velké čtyřky vždy nakonec zradí tělo. Že už nevydrží zápřah dvoutýdenní akce s těžkými zápasy.

Podle americké legendy Johna McEnroea ale náznaky toho, že Djokoviče opouští jeho nestárnoucí forma, byly vidět už dřív. Například v osmifinále proti Australanovi Alexi de Minaurovi, kde prohrál úvodní set 1:6.

"Nepamatuju si, že bych ho kdy viděl hrát horší set. Byl znechucený sám sebou. Kdyby v tom výkonu pokračoval další dva sety, ukončí kariéru přímo tam na místě," prohlásil v komentáři pro BBC McEnroe.

Podle něj se tedy Djokovičův konec rychle blíží. "V Londýně jsem se poprvé na Novaka podíval a řekl jsem si, že si nejsem jistý, že se vrátí a dokáže akceptovat, že je jeden až dva kroky pozadu za Sinnerem a Alcarazem," uvedl šestašedesátiletý Američan.

Aktuálně šestý hráč světa si plánuje dát po Wimbledonu pauzu, pořádně zregenerovat a rozmyslet si další program na okruhu.

"Zařadil se do zástupu šampionů, kteří si uvědomují, že to nejlepší už mají za sebou, a kteří se s tím musí vnitřně smířit. Čas prostě nejde porazit a je vlastně neuvěřitelné, že to dotáhl takhle daleko," dodal McEnroe.

Jeho kolegyně, televizní expertka a bývalá tenistka Rennae Stubbsová, má tip, kdy Djokovič kariéru ukončí.

"Myslím, že jasně vyplývá, že jeho posledním grandslamem bude Australian Open. Už jen proto, že tam byl nejúspěšnější a desetkrát tam vyhrál," prohlásila Stubbsová ve svém tenisovém podcastu.

Australská tenisová expertka je navíc optimistická a věří, že právě v její domovině ještě Djokovič o rekordní 25. grandslamový triumf zabojuje.

"Byla jsem přesvědčená, že největší šanci měl v Londýně, ale v tuhle chvíli věřím, že jestli někde ještě může ten titul získat, je to právě v Melbourne. A rozhodně to není špatné místo na ukončení kariéry," myslí si Stubbsová.