Přeskočit na obsah
Benative
1. 7. Jaroslava
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Sport

Muchová přes pád vyřídila další soupeřku. Na Wimbledonu se jí otevírá cesta dál

ČTK,Sport

Turnajová desítka Karolína Muchová postoupila na tenisovém Wimbledonu do 3. kola. Číňanku Čang Šuaj dnes porazila na trávě v londýnském All England Clubu 6:3, 6:2. V boji o osmifinále narazí na Thajku Manančaju Savangkevovou.

Wimbledon
Karolína Muchová, Wimbledon 2026Foto: REUTERS – Jaimi Joy
Reklama

„Nejen že jsem tady po pěti letech hrála druhé kolo, ale je to pět let, co jsem tady na kurtu dělala rozhovor. Je fajn tu zase být. Hraju instinktivně, jsem zvyklá takhle hrát, takže když mám čas a cítím se dobře, občas z toho vyjde nějaký pěkný úder. Na trávě tahle hra funguje. Cítím se tu dobře,“ prohlásila Muchová přímo na kurtu po svém postupu.

Devětadvacetiletá Muchová zvládla duel proti o osm let starší Čang Šuaj za 70 minut. Zaznamenala 28 vítězných míčů, odvrátila všech šest brejkbolů a třikrát vzala soupeřce podání. Porazila ji i počtvrté v kariéře a podruhé v této sezoně. Ani tentokrát s ní neztratila ani set.

Muchová zahájila duel proti 64. hráčce světového žebříčku lépe a díky brejku ve čtvrté hře utekla do vedení 4:1. Čang Šuaj však poté na returnu hrozila a česká hráčka musela výhodu brejku bránit. V sedmém gamu odvrátila Muchová tři brejkboly a v devátém gamu další dva. U posledního jí pomohlo i "prasátko". Poté už olomoucká rodačka set dopodávala.

Také ve druhé sadě získala Muchová brzký brejk a ujala se vedení 3:1. Čang Šuaj mohla ještě duel zdramatizovat, v šesté hře za stavu 2:3 však nevyužila další brejkbol a Muchová už jí poté nedala šanci. V dalších dvou gamech už nepovolila soupeřce ani fiftýn a utkání dopodávala čistou hrou.

Reklama
Reklama

O postup do 3. kola dnes zabojuje také předloňská šampionka Barbora Krejčíková, která vyzve nasazenou pětku a vítězku letošního Roland Garros Mirru Andrejevovou z Ruska. V českém souboji proti sobě nastoupí Kateřina Siniaková a Nikola Bartůňková.

Tenisový Wimbledon v Londýně (tráva, dotace 54,2 milionu liber):

Muži:

Dvouhra - 1. kolo: Cobolli (9-It.) - Navone (Arg.) 1:6, 7:6 (7:5), 6:3, 7:6 (10:8), Molčan (SR) - Altmaier (Něm.) 6:4, 3:6, 7:5, 6:2.

Reklama
Reklama

2. kolo: Paul (21-USA) - Kwon Sun-u (Korea) 6:3, 7:6 (7:4), 6:2, Davidovich (22-Šp.) - Marozsán (Maď.) 6:3, 6:0, 6:3, Brooksby (USA) - Buse (31-Peru) 6:2, 6:2, 6:3, Hurkacz (Pol.) - Ofner (Rak.) 7:6 (10:8), 6:4, 6:4.

Ženy:

Dvouhra - 2. kolo: Muchová (10-ČR) - Čang Šuaj (Čína) 6:3, 6:2, Sabalenková (1-Běl.) - Kesslerová (USA) 6:1, 7:6 (11:9), Ósakaová (14-Jap.) - Gasanovová (Rus.) 6:3, 6:2, Ostapenková (Lot.) - Ružičová (Chorv.) 6:2, 6:0, Savangkevová (Thaj.) - Parksová (USA) 7:5, 6:0, Kasatkinová (Austr.) - Tjenová (Indon.) 6:7 (5:7), 6:1, 6:4, Liuová (USA) - Sönmezová (Tur.) 7:5, 6:3.

Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Novak uvedl, že některé čerpací stanice se potýkají kvůli narušenému dodavatelskému řetězci s nedostatkem pohonných hmot. Řekl také, že hlavní společnosti drží ceny pod kontrolou. Reuters přitom v úterý napsal, že ceny pohonných hmot na nezávislých čerpacích stanicích poprvé přesáhly hranici 100 rublů (27 korun) za litr. Snímek je ilustrační.
Novak uvedl, že některé čerpací stanice se potýkají kvůli narušenému dodavatelskému řetězci s nedostatkem pohonných hmot. Řekl také, že hlavní společnosti drží ceny pod kontrolou. Reuters přitom v úterý napsal, že ceny pohonných hmot na nezávislých čerpacích stanicích poprvé přesáhly hranici 100 rublů (27 korun) za litr. Snímek je ilustrační.
Novak uvedl, že některé čerpací stanice se potýkají kvůli narušenému dodavatelskému řetězci s nedostatkem pohonných hmot. Řekl také, že hlavní společnosti drží ceny pod kontrolou. Reuters přitom v úterý napsal, že ceny pohonných hmot na nezávislých čerpacích stanicích poprvé přesáhly hranici 100 rublů (27 korun) za litr. Snímek je ilustrační.

ŽIVĚ Trh s palivy je dobře zásobený, tvrdí ruský vicepremiér. Z Kazachstánu dorazí zásoby benzinu

Ruský trh s benzinem a naftou je dobře zásobený a problémy se rychle řeší. Ve středu to prohlásil ruský vicepremiér Alexandr Novak. Agentura Reuters poznamenala, že Novakovo vyjádření přichází v době, kdy se z Ruska objevují zprávy o nedostatku pohonných hmot. Reuters také s odvoláním na své zdroje napsal, že Kazachstán chce přes léto dodat do Ruska jako humanitární pomoc 50 tisíc tun benzinu.

Výbuch v Monaku těžce zranil ukrajinského oligarchu Vadyma Jermolajeva.
Výbuch v Monaku těžce zranil ukrajinského oligarchu Vadyma Jermolajeva.
Výbuch v Monaku těžce zranil ukrajinského oligarchu Vadyma Jermolajeva.

Kdo odpálil ukrajinského oligarchu v Monaku? Ve hře je i „kyjevská stopa“

Vadym Jermolajev, jeden z nejbohatších ukrajinských podnikatelů, v pondělí málem přišel o život při bombovém útoku v Monaku. Vyšetřovatelé nyní zkoumají, kdo za útokem mohl stát, a pracují s více verzemi. Vedle organizovaného zločinu se objevila i hypotéza o možném zapojení ukrajinských struktur.

V Německu, Polsku, Česku, na Slovensku a v Maďarsku byly v uplynulém měsíci překonány historické teplotní rekordy. V Británii a ve Švýcarsku padla červnová maxima.
V Německu, Polsku, Česku, na Slovensku a v Maďarsku byly v uplynulém měsíci překonány historické teplotní rekordy. V Británii a ve Švýcarsku padla červnová maxima.
V Německu, Polsku, Česku, na Slovensku a v Maďarsku byly v uplynulém měsíci překonány historické teplotní rekordy. V Británii a ve Švýcarsku padla červnová maxima.

ŽIVĚ Nejhorší, jakou kdy kontinent zažil. Vědci hodnotí vlnu veder v Evropě, ta ještě nekončí

Vlna veder, která Evropu zasáhla koncem června, byla podle meteorologů nejhorší, jakou kdy kontinent zažil. Evropa je podle meteorologické služby Evropské unie Copernicus kontinentem, který se otepluje nejrychleji na světě. Podle vědců ze skupiny World Weather Attribution by bylo takové počasí bez globální změny klimatu prakticky nemožné. Extrémní projevy počasí sledujeme v online reportáži.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama