Muchová přes pád vyřídila další soupeřku. Na Wimbledonu se jí otevírá cesta dál

Turnajová desítka Karolína Muchová postoupila na tenisovém Wimbledonu do 3. kola. Číňanku Čang Šuaj dnes porazila na trávě v londýnském All England Clubu 6:3, 6:2. V boji o osmifinále narazí na Thajku Manančaju Savangkevovou.
„Nejen že jsem tady po pěti letech hrála druhé kolo, ale je to pět let, co jsem tady na kurtu dělala rozhovor. Je fajn tu zase být. Hraju instinktivně, jsem zvyklá takhle hrát, takže když mám čas a cítím se dobře, občas z toho vyjde nějaký pěkný úder. Na trávě tahle hra funguje. Cítím se tu dobře,“ prohlásila Muchová přímo na kurtu po svém postupu.
Devětadvacetiletá Muchová zvládla duel proti o osm let starší Čang Šuaj za 70 minut. Zaznamenala 28 vítězných míčů, odvrátila všech šest brejkbolů a třikrát vzala soupeřce podání. Porazila ji i počtvrté v kariéře a podruhé v této sezoně. Ani tentokrát s ní neztratila ani set.
Muchová zahájila duel proti 64. hráčce světového žebříčku lépe a díky brejku ve čtvrté hře utekla do vedení 4:1. Čang Šuaj však poté na returnu hrozila a česká hráčka musela výhodu brejku bránit. V sedmém gamu odvrátila Muchová tři brejkboly a v devátém gamu další dva. U posledního jí pomohlo i "prasátko". Poté už olomoucká rodačka set dopodávala.
Také ve druhé sadě získala Muchová brzký brejk a ujala se vedení 3:1. Čang Šuaj mohla ještě duel zdramatizovat, v šesté hře za stavu 2:3 však nevyužila další brejkbol a Muchová už jí poté nedala šanci. V dalších dvou gamech už nepovolila soupeřce ani fiftýn a utkání dopodávala čistou hrou.
O postup do 3. kola dnes zabojuje také předloňská šampionka Barbora Krejčíková, která vyzve nasazenou pětku a vítězku letošního Roland Garros Mirru Andrejevovou z Ruska. V českém souboji proti sobě nastoupí Kateřina Siniaková a Nikola Bartůňková.
Tenisový Wimbledon v Londýně (tráva, dotace 54,2 milionu liber):
Muži:
Dvouhra - 1. kolo: Cobolli (9-It.) - Navone (Arg.) 1:6, 7:6 (7:5), 6:3, 7:6 (10:8), Molčan (SR) - Altmaier (Něm.) 6:4, 3:6, 7:5, 6:2.
2. kolo: Paul (21-USA) - Kwon Sun-u (Korea) 6:3, 7:6 (7:4), 6:2, Davidovich (22-Šp.) - Marozsán (Maď.) 6:3, 6:0, 6:3, Brooksby (USA) - Buse (31-Peru) 6:2, 6:2, 6:3, Hurkacz (Pol.) - Ofner (Rak.) 7:6 (10:8), 6:4, 6:4.
Ženy:
Dvouhra - 2. kolo: Muchová (10-ČR) - Čang Šuaj (Čína) 6:3, 6:2, Sabalenková (1-Běl.) - Kesslerová (USA) 6:1, 7:6 (11:9), Ósakaová (14-Jap.) - Gasanovová (Rus.) 6:3, 6:2, Ostapenková (Lot.) - Ružičová (Chorv.) 6:2, 6:0, Savangkevová (Thaj.) - Parksová (USA) 7:5, 6:0, Kasatkinová (Austr.) - Tjenová (Indon.) 6:7 (5:7), 6:1, 6:4, Liuová (USA) - Sönmezová (Tur.) 7:5, 6:3.
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