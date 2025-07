Modla Emma zažehla šílenství. Od druhého míče řvala na celý kurt, líčila Vondroušová

Extrémní prostředí. Extrémní výkon soupeřky. Markéta Vondroušová vypadla z Wimbledonu po exponovaném souboji se zbožňovanou Emmou Raducanuovou. Britka na domácím Centre Courtu rozpoutala bláznivou atmosféru a Češka přiznala: "Příjemné to nebylo."

Londýn (od našeho zpravodaje) - Dívka, která před čtyřmi lety způsobila jednu z největších senzací celé tenisové historie bezprecedentní jízdou z kvalifikace US Open až ke grandslamovému titulu, si po letité krizi užívá své wimbledonské znovuzrození.

Během vypjatého večera na největším londýnském kurtu dokázala Emma Raducanuová jasně 6:3, 6:3 vyřadit předloňskou šampionku Markétu Vondroušovou.

"Byl to od ní extrémní výkon, nebo nevím, jestli takhle hraje pořád. Nehrála jsem blbě, cítila jsem se v pohodě, ale výměny jsem vůbec nemohla vyhrát," řekla Češka na tiskové konferenci, na kterou nedorazila zamračená, naopak.

Věděla, že udělala maximum. Soupeřka byla zkrátka lepší.

"Fakt hrála dobře. Přišlo mi, že jsem musela zahrát strašně, strašně dobrý míč, abych vůbec výměnu vyhrála. Snadné body mi podle mě dala za celý zápas tak dva. Bylo těžké se z toho dostávat, když mě zatlačila," popisovala česká tenistka.

Raducanuová sama zápas označila za jeden z nejlepších, které kdy odehrála.

"Přes druhý servis to bylo strašně těžké, celkově hrozně dobře returnovala. Z čopů mi to hrála taky skvěle zpátky. Nebylo moc co," zamýšlela se Vondroušová.

Byla ráda, že si na Centre Courtu, kde před dvěma lety zažila pohádkový okamžik, o kterém si předtím nedovolila ani snít, zase mohla zahrát.

I když, příjemné to tentokrát nebylo ani trochu.

"Zrovna s ní je to na centru hodně těžké, přijde mi, že je tady úplná modla, lidi ji ženou a ona to taky dost prožívá. Pak se člověk tak nějak veze a je těžké se z toho dostávat," vysvětlila.

Raducanuová zaujala hlasitým projevem a bouřlivým slavením takřka každého míčku už v prvním kole. Teď byla ještě zarputilejší.

"Využívá hodně lidi. Byla hodně nahecovaná, od druhého míče řvala na celý kurt," vyprávěla sokolovská rodačka.

Wimbledon obecně nemá tolik divoké a nepřátelské publikum, jaké umí být v Paříži nebo v New Yorku. S Raducanuovou to ale bylo přece jen jiné.

"Bylo narváno a ona to vyžaduje, hecuje to a žene lidi. Je vidět, že se v tom vyžívá," podotkla Vondroušová. Nestěžovala si, nehodnotila to nijak kriticky.

"Je těžké se v tom soustředit na všechno ostatní, ale člověk si musí prožít i tyhle zápasy," dodala.

"HOW GOOD?"



Emma Raducanu takes down the 2023 champion Marketa Vondrousova, 6-3, 6-3 👏#Wimbledon pic.twitter.com/8HA6H7WSOi — Wimbledon (@Wimbledon) July 2, 2025

Celkově byla spokojená. Po tříměsíční pauze zaviněné zraněním ramene odehrála teprve třetí turnaj. Před Wimbledonem v Berlíně dokonce vyhrála třetí titul kariéry.

A v Londýně doplatila na přetěžký los.

"Samozřejmě jsem zklamaná, ale zároveň je pro mě každý zápas dohraný bez bolesti super. Beru to teď trochu jinak. Porážka mrzí, zároveň jsem ale vděčná, že tu můžu být a soustředit se na hru, ne na bolest," uzavřela Vondroušová.