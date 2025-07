Macháč nevěřil vlastním uším: Tohle, že je Wimbledon? Ti lidé snad nemají mozky

Svedl strhující pětisetovou tenisovou válku s výborně hrajícím dánským kvalifikantem Augustem Holmgrenem, neproměnil v ní tři mečboly a padl v závěrečném super tie-breaku. Tomáš Macháč sehrál v Londýně nejdelší zápas kariéry a Wimbledon opouštěl s hořkostí způsobenou zejména podivným chováním rozhodčích.

Londýn (od našeho zpravodaje) - Těžká porážka po všeříkajícím výsledku 6:7, 7:6, 7:6, 5:7, 6:7. Tomáš Macháč narazil v Londýně na odjištěný dánský dynamit a pro 192. hráče světa měl jen slova uznání.

"Byl to velmi těžký zápas, nevím, co říct. K vítězství mi chyběl jediný bod a on v tom gamu trefil dvě lajny. Předvedl výborný výkon, v závěrečném super tie-breaku byl odvážnější a lepší. Přeju mu to nejlepší do dalšího kola," uvedl čtyřiadvacetiletý Čech na tiskové konferenci.

Přišel na ni fyzicky i emočně vysátý. Kromě náročného maratonu s nešťastným koncem totiž složitě vstřebával i incident, který se odehrál po čtvrtém setu.

Macháč požádal rozhodčího o pauzu na převlečení do suchého oblečení, žádost mu ale byla zamítnuta.

"Byl jsem velmi překvapený, protože předtím jsem se během zápasu převléknout nebyl. Když hrajete čtyři a půl hodiny a nemůžete se převléknout, je to zvláštní. Myslím, že ten rozhodčí by tuhle práci neměl dělat, protože podle mě nemá mozek," nechápal Macháč.

Čech protestoval a situaci přišla na poměrně odlehlý kurt číslo 12 řešit žena z organizačního týmu turnaje.

"Řekla mi, že se můžu převléknout, ale musím to stihnout na čas. Takže se prý můžu převléct v tunelu vedle kurtu, kde jsou i diváci, že by přede mě dali ručník. Tak jsem říkal: Ok, tohle je Wimbledon? Pěkné," kroutil hlavou.

"Myslím, že tihle lidi nemají mozek, jsou to stroje. Nechápu, jak mohou být na takovýchto pozicích. Nedává to smysl," pokračoval berounský rodák.

Návrh organizátorky, aby se převlékl prakticky mezi diváky, ho dorazil.

"Vůbec nevím, kdo to byl. To bylo něco neskutečného. Od té doby, co mi řekla, že se mám převléct v tunelu, jsem začal bojovat. Řekl jsem si, že tenhle člověk mi nebude říkat, co mám dělat, protože to nedává vůbec smysl," líčil.

Zdůvodnění znělo: Během zápasu už jste byl na tříminutové pauze na toaletu. Na další už nemáte právo.

Macháčovi se to nezdálo, stejně tak jeho týmu v čele s trenérem Danielem Vackem.

"Kontaktovali jsme okamžitě člověka z ATP, kterého známe. Říkal, že mu to přijde divné, že bych se měl jít normálně převléct," vysvětlil 23. tenista světového žebříčku.

Absurditu situace nakonec dokreslil příchod hlavního supervizora. Ten se okamžitě postavil na Macháčovu stranu. "Byl překvapený, proč mi nedovolili jít se převléct, když mám mokré oblečení."

Nepřízeň diváků a poraněná ruka

Situace se nakonec vyřešila, Macháče pustili na toaletu, ale nehrálo se dlouhé minuty a byť český hráč přestávku uvítal, mrzelo ho, že musel před rozhodujícím pátým setem vynaložit nemalou energii na to, aby se obhájil.

Výrazné průtahy navíc vyústily v reakce diváků, kteří se začali vymezovat proti Čechovi a ještě více podporovat dánského outsidera. "Bylo trochu nepříjemné, že diváci byli tolik proti mě," přiznal Macháč.

Simply INCREDIBLE.



World No.192 August Holmgren beats No.21 seed Tomas Machac after nearly five hours of play on his first appearance in a Grand Slam main draw.



Just look at what it means to the Dane 🇩🇰 #Wimbledon pic.twitter.com/lUiRZJD4nB — Wimbledon (@Wimbledon) July 3, 2025

Pátý set také odehrál v bolestech, při odvracení třech setbolů ve druhém setu totiž spadl tak nešťastně, že si narazil palec pravé ruky, v níž drží raketu.

Právě po pauze, kdy mu opadl adrenalin, se bolest stala téměř nesnesitelnou. Ne, nesmíš zase skrečovat, říkal si Macháč v reakci na výrazné množství nedohraných zápasů z posledního tři čtvrtě roku.

"Už jsem cítil, že začínám být zase agresivní a hledám chyby jinde. Soustředil jsem se na to, abych se uklidnil a popasoval jsem se s tím dobře. Ale bolest to byla obrovská, měl jsem to v hlavě," vysvětlil.

Tři nevyužité mečboly ve čtvrtém setu ho mrzely, na druhou stranu netušil, jak by je měl odehrát lépe.

"Měl jsem na tohle dnes smůlu. Normálně neříkám, že jsem měl smůlu, ale dneska jsem ji měl. Na mečboly jsem zahrál dobře. Nic bych neměnil. Udělal jsem vše správně," nevyčítal si klíčové momenty Macháč.