Krejčíková se před rokem zapsala mezi nesmrtelné. Ovládla slavný Wimbledon

Přesně před rokem, 13. července 2024, vyhrála tenistka Barbora Krejčíková poprvé v kariéře Wimbledon ve dvouhře.

Ve finále na londýnské trávě porazila turnajovou sedmičku Jasmine Paoliniovou z Itálie 6:2, 2:6, 6:4.

V singlu získala druhý grandslamový titul a navázala na vítězství z Roland Garros 2021.

Napodobila triumf krajanky Markéty Vondroušové z roku 2023, titul v All England Clubu získaly z českých tenistek také dvojnásobná šampionka Petra Kvitová (2011 a 2014) a bývalá trenérka Krejčíkové Jana Novotná (1998).

"Nemám slov. Je to prostě neskutečné, co se stalo. Je to určitě nejlepší den mé tenisové kariéry a možná i mého života. Je to opravdu náročné vysvětlit, co teď cítím," řekla v rozhovoru na kurtu Krejčíková.

"S Jasmine jsme bojovaly o každý balon, nakonec jsem já ta šťastnější," doplnila.

Krejčíková ovládla Wimbledon z pozice 31. nasazené hráčky, na turnaji přišla jen o tři sety.

Finále s Paoliniovou ovládla za hodinu a 56 minut a stala se osmou různou vítězkou turnaje za předchozích osm let. Za triumf získala prémii 2,7 milionu liber (přes 81 milionů korun).

Letos jako obhájkyně titulu skončila na Wimbledonu již ve 3. kole. I kvůli zdravotním potížím prohrála s Američankou Emmou Navarrovou 6:2, 3:6, 4:6.

V průběhu třetího setu si vzala pauzu na ošetření, v závěru utkání se na kurtu rozplakala. V All England Clubu plnila roli turnajové sedmnáctky.

Profesionálkou je Krejčíková od roku 2014, kdy ji začala trénovat wimbledonská vítězka Jana Novotná, která jí pomohla s přechodem z juniorské kategorie do ženského tenisu.

Novotná, která v listopadu 2017 zemřela na rakovinu, je pro Krejčíkovou dodnes velkou inspirací.

Krejčíková dlouho platila za skvělou deblistku, ve čtyřhře byla opakovaně světovou jedničkou a vybojovala řadu grandslamů.

V roce 2021 se prosadila do absolutní špičky i ve dvouhře. Ve čtyřhře má na svém kontě i olympijské zlato z Tokia z roku 2021, které vybojovala s Kateřinou Siniakovou.