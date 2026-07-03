Krejčíková porazila Bartůňkovou. A hned ji čeká další česká soupeřka

Předloňská vítězka Barbora Krejčíková zdolala ve 3. kole Wimbledonu Nikolu Bartůňkovou 6:3, 7:5. V osmifinále narazí na Karolínu Muchovou. Ta porazila Manančaju Savangkevovou z Thajska 6:2, 7:6.
Připravujeme podrobnosti.
Tenisový Wimbledon v Londýně (tráva, dotace 54,2 milionu liber):
Ženy:
Dvouhra - 3. kolo: Muchová (10-ČR) - Savangkevová (Thaj.) 6:3, 7:6 (7:1), Krejčíková - Bartůňková (obě ČR) 6:2, 7:5, Sabalenková (1-Běl.) - Ostapenková (Lot.) 6:4, 6:4, Pegulaová (4-USA) - Bouzasová (Šp.) 6:1, 6:3, Bencicová (11-Švýc.) - Kalinská (19-Rus.) 6:4, 4:6, 7:6 (10:6), Ósakaová (14-Jap.) - Kasatkinová (Austr.) 6:1, 6:3, Jovicová (16-USA) - Alexandrovová (18-Rus.) 6:3, 3:6, 6:4.
Čtyřhra - 1. kolo: Nosková, Šramková (ČR/SR) - Jacquemotová, Parryová (Fr.) 6:3, 7:5, Sü I-fan, Ťiang Sin-jü (Čína) - Valentová, Golubicová (ČR/Švýc.) 2:6, 6:4, 7:6 (10:7), Detiuc, Chromačovová (ČR/Rus.) - Kesslerová, Šnajderová (USA/Rus.) 7:6 (7:2), 4:6, 6:2.
Muži:
Dvouhra - 3. kolo: Safiullin (Rus.) - Fonseca (24-Braz.) 6:3, 6:3, 6:3, Sinner (1-It.) - Brooksby (USA) 6:4, 6:3, 6:4, Djokovič (7-Srb.) - Rinderknech (25-Fr.) 7:5, 6:4, 1:6, 7:6 (7:4), Močizuki (Jap.) - Jódar (23-Šp.) 1:6, 7:6 (7:5), 6:4, 6:4, Struff (Něm.) - Medveděv (8-Rus.) 7:6 (7:4), 7:6 (7:5), 7:5, Hurkacz (Pol.) - Paul (21-USA) 4:6, 7:6 (7:5), 7:5, 6:2, Davidovich (22-Šp.) - Fucsovics (Maď.) 7:6 (7:3), 6:2, 6:3.
Čtyřhra - 1. kolo: Kopřiva, Pieczonka (ČR/Pol.) - Hanfmann, Struff (Něm.) bez boje.
Čtyřhra - 2. kolo: Nouza, Oberleitner (ČR/Rak.) - Griekspoor, Van De Zandschulp (Niz.) 6:1, 6:2, Rikl, Pavlásek (ČR) - Hijikata, Polmans (Austr.) 6:3, 6:4.
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