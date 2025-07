Jeden z největších příběhů. Emoce kolem Kvitové, Američanka se v televizi neudržela

Na Wimbledonu se představí pošestnácté a s největší pravděpodobností naposledy. Petra Kvitová, dvojnásobná šampionka nejslavnějšího turnaje, v úterý zkusí překvapit americkou favoritku Emmu Navarrovou. "Last dance" pětatřicetileté české tenistky přitom vyvolává v Londýně značné emoce odpovídající jejímu významu.

Londýn (od našeho zpravodaje) - Ve Wimbledonu vládla v letech 2011 a 2014. Od té doby ji v All England Clubu uctívají.

Petra Kvitová je s travnatým grandslamem spojená doživotním poutem, a tak její poslední představení budí logickou pozornost.

"Štěstí. To je jediné slovo, které můžu použít, abych popsala, co pro mě znamená být zase tady. Užívám si každičký moment. Mám odtud ty nejlepší vzpomínky," prohlásila česká tenistka po příjezdu do Londýna.

Jen krátce poté, co se dozvěděla, že jí turnaj udělí divokou kartu, oznámila konec kariéry. Rozhodla se, že letošní návrat na kurty po narození syna Petra nebude mít dlouhého trvání. Rakety zase uloží do skříně v září po US Open.

Poslední Wimbledon Petry Kvitové je tady a nedojímá jen fanoušky, ale také soupeřky a další osobnosti tenisového prostředí.

Syrovým emocím se ve vysílání Tennis Channelu neubránila Američanka Alison Riskeová-Amritrajová, žena, která to na českou hvězdu uměla. Porazila ji ve třech posledních zápasech mezi lety 2013 a 2022.

"Tohle není o mně, ale o Petře Kvitové," spustila bývalá tenistka zprvu se smíchem. Brzy ale zvážněla.

"Stejně si myslím, že by se ještě jednou mohla vrátit. Neskutečná šampionka s velkým významem pro náš sport. A nejen proto, jak hrála na kurtu, ale také jakým člověkem byla mimo kurt," rozpovídala se rodačka z Pittsburghu.

Riskeová vyprávěla, jak na ni už na počátku kariéry Kvitová zapůsobila. Během toho se jí ale zlomil hlas a v očích zaleskly slzy.

"Byly jsme podobně staré, ale já nebyla tak slavná. Ona přesto pokaždé pozdravila… Začínám být emocionální, protože je to prostě mimořádná věc. Pořád se smála, byla vždy ochotná trénovat s níže postavenými hráčkami. Všechno to byly důkazy o tom, jak báječná byla osobnost," rozplývala se Američanka.

"A myslím si, že nakonec o tom to celé je. Pane bože, vždyť to je Petra Kvitová. Petro, všichni tě milujeme, budeš nám chybět!" vykřikla nakonec.

Následně se k ódám připojila bývalá světová jednička Tracy Austinová. Zastavila se u obou finálových zápasů Kvitové na Wimbledonu. "Neuvěřitelná úroveň hry. Byly to z její strany dokonalé zápasy, Marii Šarapovovou i Eugenii Bouchardovou naprosto zničila," popisovala americká legenda.

"Další věc je láska fanoušků i láska soupeřek. To je velmi vzácné," dodala a zmínila i způsob, jakým Kvitová překonala vážné zranění levé ruky, kterou jí málem fatálně pořezal útočník v jejím prostějovském bytě na konci roku 2016.

"Nemohla ani sevřít raketu všemi prsty. Byl to úžasný comeback. Budeme tě postrádat, Petro, jsi úžasná šampionka a budoucí členka Síně slávy," prohlásila Austinová.

"Ano, příběh jejího návratu byl jeden z nejpozoruhodnějších v dějinách sportu. Nevěděla, jestli bude ještě někdy hrát a za pár let byla ve finále Australian Open," doplnil jeden z moderátorů.

Další připojil odvážnou předpověď. Petra Kvitová si i přes letošní strašidelnou bilanci 1:7 na zápasy povede na Wimbledonu tak dobře, že si konec rozmyslí a přijede ještě jednou příští rok.

V úterním prvním kole má ale Češka přetěžkou soupeřku: světovou desítku Emmu Navarrovou z USA, loňskou čtvrtfinalistku.