"To jste vy?" divili se Američané. Teď chtějí otřást Wimbledonem unikátní české páry

Je to tenisový svátek a každý si ho chce maximálně užít. I proto často vznikají na Wimbledonu i nečekané páry pro čtyřhru tak, aby si na travnatém pažitu hráči turnaj co nejvíc užili a odehráli maximum zápasů. I letos se chystá ohromit londýnský All England Club spousta českých deblistů.

Hned sedm českých tenistek a pět tenistů by se mělo zapojit do deblových soutěží na letošním Wimbledonu. Tři páry budou navíc ryze národní reprezentací.

Markéta Vondroušová totiž utvořila dvojici se svou kamarádkou a dávnou parťačkou Miriam Škoch, dříve Kolodziejovou. Štěstí spolu zkusí Tomáš Macháč a Jakub Menšík a do hlavní soutěže se dostalo i čistokrevné deblové duo Patrik Rikl a Petr Nouza.

All England Club si moc dobře pamatuje, jak výraznou stopu tam hlavně český ženský tenis v poslední době ve čtyřhře udělal. Kateřina Siniaková vyhrála za posledních osm let Wimbledon třikrát, z toho dvakrát s krajankou Barborou Krejčíkovou. Další dva tituly v tomto období přidala Barbora Strýcová.

Své zkušenosti s ryze českou parťačkou má i bývalá deblistka Lucie Hradecká. Vedle toho, že v Londýně získaly olympijské stříbro s Andreou Hlaváčkovou, tu ve stejném roce hrály i finále Wimbledonu.

Pak vystřídala po svém boku i jiné krajanky, před třemi lety utvořila narychlo dvojici třeba i s Lindou Noskovou, když jí vypadla jako spoluhráčka Indka Sania Mirzaová. Tehdy to bylo sice před US Open, ale i tak to bylo památné české spojení.

"Nechtěla jsem tehdy hrát s nikým, koho úplně neznám. Lindu jsem sice nějak víc taky neznala, ale trenéra Tomáše Krupu ano, tak jsme mu napsali, jestli by si Linda nechtěla zahrát. Byla sice domluvená s někým jiným, ale pravděpodobně by se žebříčkem do turnaje nedostaly, tak to zkusila se mnou…," vzpomínala v rozhovoru pro Canal+ Sport 2 Hradecká.

Noskové bylo tehdy teprve sedmnáct let a čekala ji obrovská zkouška. Los jim totiž určil jako soupeřky do prvního kola sestry Serenu a Venus Williamsovy před nabitým stadionem Arthura Ashe. Pro mladou Češku byla mladší z legendární dvojice tím největším tenisovým vzorem.

"Něco neskutečného, nezapomenutelného. Bála jsem se, co to udělá s Lindou, ještě nikdy nehrála na takhle velkém stadionu před tolika lidmi. Ale vzala to s neuvěřitelným klidem. Překvapila mě, že vůbec nebyla nervózní," popisovala Hradecká.

Celá Amerika přitom věděla, že jde nejspíš o poslední turnaj domácích veteránek a každý zápas může být pomyslnou rozlučkou.

"Hned na začátku zápasu Lindu poslal rozhodčí převléct. Nášivku se sponzorem totiž měla i na zádech, což se nesmí, tak musela zpátky do šatny. To možná taky pomohlo, že najednou musela myslet na něco jiného a ne na ty plné tribuny," myslí si Hradecká.

Češky nakonec ukončily Američankám kariéru hladce ve dvou setech a bylo kolem toho pořádné haló.

"Když jsme je porazily, šly jsme do nějaké restaurace kousek od hotelu a během toho nás zastavovali Američani a říkali: 'To jste vy, co porazily sestry Williamsovy, gratulujeme.' Přestože to byly jejich hráčky," líčí někdejší světová čtyřka deblu.

Jestli přibyde do grandslamové historie další výrazný český zářez, se ukáže zhruba za dva týdny. Hlavní soutěž Wimbledonu startuje v pondělí.