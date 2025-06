Čtyři tisíce za trénink s Kvitovou. Britský tenista získal na Wimbledonu práci snů

V žebříčku dvouhry je až na úplném chvostu, nevyhrál jediný turnaj ATP, přesto může hrát proti nejlepším a postavit se na zelené dvorce All England Clubu. Příběh britského tenisty Adama Jonese potvrzuje, že sny si můžete plnit, i když jste nedostali do vínku tolik talentu jako úspěšnější hráči.

Už před pár lety pochopil, že starty na turnajích ho neuživí. Jones to dotáhl na 1155. místo ve dvouhře a v deblu do šesté stovky rankingu. To na velké výdělky není.

Přesto mu v roce 2022 přistála na stůl nabídka, která mu splnila i ty nejtajnější sny. Měl se stát placeným sparingpartnerem hráčů, kteří přicestují do All England Clubu, aby tu odehráli Wimbledon.

Takovou práci nemohl odmítnout. "Moje máma mě jednou na Wimbledonu sledovala, jak trénuju s Novakem Djokovičem. I když to není zápas, pořád je úžasné, že můžu říct, že jsem trénoval s Djokovičem," řekl deníku The Times Jones.

Náplň práce je jednoduchá. Musí být celý den k dispozici, pokud někdo nesežene sparingpartnera a potřebuje s někým trénovat. Za to dostává 125 liber denně, tedy necelé čtyři tisíce korun.

Pro sedmadvacetiletého tenistu je ale motivace jiná než ta finanční. Díky této práci si zahraje s nejlepšími hráči světa. Vedle Djokoviče si střihl tréninkový set i s Jannikem Sinnerem nebo s Carlosem Alcarazem.

"Sinner mi dal hrozný kouř. Bylo to snad 6:1 nebo 6:2. S takovými hráči je to těžké, hrajou přesně, minimálně kazí," líčí Jones.

Přesto ale dokázal na tenisty a tenistky udělat takový dojem, že si ho pak další hráči z tour zvali na tréninky i mimo Wimbledon.

S chorvatskou tenistkou Donnou Vekičovou dokonce objel polovinu sezony, jako její oficiální sparingpartner.

"Prostě si ten sen žiju tak trochu jinak. Zřejmě to, co dělám, dělám dobře a zase jsem nezkazil tolik míčů, když si mě žádají i další hráči z okruhu," směje se Brit.

Nyní je v zápřahu už před startem letošního Wimblednu. Na začátku týdne si střihl trénink například s Jelenou Rybakinovou z Kazachstánu a ve čtvrtek sdílel video, na kterém rozehřívá na kurtu i Češku Petru Kvitovou.