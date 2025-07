Češky, vypálila Šwiateková. V Londýně vzbudila poprask bizarní polskou specialitou

Zlomí Iga Šwiateková své wimbledonské prokletí? Polská tenistka zatím na londýnské trávě, kde během kariéry nedošla dál než do čtvrtfinále, působí nečekaně dobře. Odklidila i americkou hrozbu, rozdělila fanoušky svéráznou součástí svého jídelníčku a na tiskové konferenci vysekla poklonu českému tenisu.

Londýn (od našeho zpravodaje) - Každý rok je to stejné. Zatímco na antukovém Roland Garros je jeho čtyřnásobná šampionka vždy za největší favoritku, o pár týdnů později se na Wimbledonu od Igy Šwiatekové vůbec nic nečeká.

S travnatým povrchem si Polka příliš nerozumí a dlouhodobě se snaží na nejslavnějším grandslamu výrazněji prorazit. Letos po semifinálové porážce v Paříži bleskově utnula spekulace o tom, že by snad neoblíbený grandslam hodlala vynechat.

"Rozhodně jedu. Rozhodně se chci naučit hrát na trávě lépe. Každý rok je nová šance, takže určitě budu hrát, pokud se nezraním," prohlásila.

A v Londýně zatím předvádí výborné výkony.

Při své šesté wimbledonské účasti prošla teprve potřetí mezi šestnáct nejlepších. Jejím maximem je čtvrtfinále z roku 2023.

Po suverénní výhře nad Američankou Danielle Collinsovou přiznala, že hraje bez očekávání, což ji v tuto chvíli po nevydařeném období vyhovuje.

"Snažím se co nejméně přemýšlet a věřím, že se dostávám na úroveň konzistence, o kterou jsem se už delší dobu snažila. Na trávě se cítím pohodlněji než v předchozích letech," prohlásila Polka.

Na tiskové konferenci překvapivě zmínila české tenistky. Čelila totiž dotazu, která hráčka podle ní nejlépe vnímá a chápe tenis.

"Dlouhodobě cítím, že české holky mají opravdu velký cit pro to, co se na kurtu bude dít. Některé věci předvídají dříve než ostatní. Často velmi dobře čtou hru," uvedla.

Nejdelší část tiskovky se ovšem odehrávala v humorném tónu. Tématem bylo jídlo a příčinou přiznání Šwiatekové vyřčené přímo na kurtu v pozápasovém rozhovoru, když se jí moderátorka zeptala na pokrm, kterým se odmění.

"Určitě ne fish and chips, to je moc těžké," zklamala nejprve Brity.

"Dám si své oblíbené jídlo, jedla jsem to od dětství. Jsou to jahody s těstovinami. A trochou jogurtu," prozradila. "To je teda divné," ošklíbala se moderátorka a otázka na specifické jídlo, které si Poláci pamatují ze socialistických let, kdy se dokonce považovalo za sváteční, padla i při setkání s novináři.

"Proč se tomu všichni divíte? Každý by to měl jíst," smála se Šwiateková. Jahody s těstovinami označila za polské národní jídlo. "V létě to děti jedí pořád. Je to dokonalý mix chutí, takže co," bavila hvězda osazenstvo.

Zaujala i dalším prohlášením. V Polsku jsou podle ní jahody lepší než v Anglii, protože je tam pro jejich pěstování lepší klima.

"Wimbledon mi asi brzy na tyhle otázky zakáže odpovídat," odtušila Polka, že právě vyřkla názor, který se Britům nebude poslouchat snadno.

Šwiateková nakonec kulinářské téma uzavřela fotografií specifického pokrmu sdílenou na svých sociálních sítích. "Dobrý bože," zhodnotil pohled na podivnou směs účet The Tennis Letter.