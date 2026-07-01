Americký „bad boy“ vyvolal unikátní skandál. Jeho žena na Wimbledonu vlepila sudímu facku

A dost, řekl si rozzuřený Jeff Tarango na Wimbledonu v roce 1995. Americkému tenistovi tehdy během utkání třetího kola ruply nervy a v Londýně se poté odehrál jeden z nejslavnějších skandálů v celé historii slavného turnaje. Právě dnes od incidentu, jehož dohru měla na svědomí Tarangova francouzská manželka, uplynulo 31 let.
Na žebříčku to rodák z Manhattan Beach v Kalifornii dotáhl nejvýše na 42. místo. Na okruhu získal dva tituly menší kategorie a na grandslamech se během kariéry ani jednou neprobojoval do druhého týdne.
Proslavil se spíše svou specifickou povahou a občasnými skandály. Na okruhu nepatřil mezi nejoblíbenější hráče a rozhodně neměl pověst tenisového gentlemana.
Jeho slavný krajan Andre Agassi o něm ve své proslulé autobiografii Open napsal, že podváděl během jednoho z juniorských turnajů, kde si mladí hráči sami kontrolovali auty.
Tarango šokoval tenisový svět už v roce 1994 v Tokiu, když si během utkání s Michaelem Changem stáhl kraťasy ke kotníkům a takto odcházel z kurtu. Dostal za to pokutu, později ale na incident vzpomínal jako na nejvtipnější okamžik své kariéry. „V Tokiu, představte si to. Na něco takového tam vůbec nebyli připraveni. Bylo to opravdu strašně legrační,“ chechtal se Tarango.
Vzpomínky, při kterých se naopak ani trochu neusmíval, získal o rok později na slavném Wimbledonu. Tam totiž jeho pohár trpělivosti povážlivě přetekl.
V průběhu zápasu třetího kola proti německému hráči Alexanderu Mronzovi se dostal několikrát do křížku se zkušeným francouzským rozhodčím Brunem Rebeuhem.
Neshody vyeskalovaly na začátku druhého setu. Američan trefil skvěle svůj typický levácký servis, míč však byl zahlášen jako aut, byť veškeré opakované záběry hovořily spíše o opaku.
„Ne, ne, to bylo eso. Viděl jsem to v televizi milionkrát, tohle je eso,“ trval na svém Tarango. Pochopitelně marně.
O malou chvíli později se obořil na hlasité publikum: „Tak už sklapněte!“ Rozhodčí mu za to udělil napomenutí za „slyšitelnou vulgaritu“. To ale Taranga rozpálilo doběla, řekl totiž doslova „Shut Up“ bez zvýraznění v podobě vulgárního výrazu na F.
„Jaká tam je vulgarita? Jak to, že oni mi můžou říkat cokoli? Zavoláte prosím supervizora? Jde o vážnou věc,“ běsnil Američan. „Jste nejzkorumpovanější rozhodčí v tenise a tohle nemůžete udělat.“
Sudí Rebeuh za urážku udělil Tarangovi trestný fiftýn. To byla poslední kapka. „Ani náhodou. Tím to končí!“ vykřikl tenista rázně, popadl tašku a bez dalšího slova odešel z kurtu. Stal se prvním hráčem v historii, který sám sebe vyloučil z turnaje.
Zatímco rozčilený Tarango odcházel areálem, na rozhodčího Rebeuha čekalo ještě jedno nemilé překvapení: počkala si na něj neméně naštvaná Tarangova francouzská manželka Bénédicte. A spolu s řadou nepěkných slovíček mu vlepila i facku.
Následně se vetřela na tiskovou konferenci svého manžela, kde novinářům o své aktivitě sama v emocích vyprávěla.
„Musela jsem s tím něco udělat. Nebylo to fér. Ano, dala jsem mu facku. A nemyslím si, že je to něco špatného. Myslím si, že je to dobře. Protože tenhle člověk si zasloužil lekci,“ láteřila a záběry na šokovaného Taranga hovořily samy za sebe.
„Myslí si, že si může dělat co chce, protože sedí na té židli. Musela jsem mu dát facku já, protože kdyby to udělal Jeff, vyloučili by ho ze světa tenisu. Někdo se ho musel zastat,“ pokračovala Bénédicte v plamenné řeči.
Média poté - zcela pochopitelně - referovala o jedné z nejpamátnějších tiskových konferencí v historii Wimbledonu.
Tarango musel zaplatit pokutu v řádu desítek tisíc dolarů a nesměl na příští ročník Wimbledonu. ATP vyšetřovala i rozhodčího, ale na jeho výkonu neshledala nic závadného.
Oba muži spolu už nikdy nepromluvili a Tarango roce 2014 v rozhovoru pro francouzský We Love Tennis prohlásil, že na svém tehdejším názoru nic nemění: „Šlo o sérii podezřelých rozhodnutí. Pokud byste viděli celý zápas, došli byste k jedinému závěru: ten zápas byl zmanipulovaný.“
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