AI vzala práci rozhodčím. Češi to vítají, americká star oponuje: Zabíjíte zábavu

Téma, které hýbe letošním Wimbledonem. Londýnský tenisový turnaj proslulý tradicemi se jedné z nich poprvé v dlouhé historii vzdal, čárové rozhodčí vystřídal automatický systém umělé inteligence. Čeští tenisté novinku vesměs vítají, někteří jiní hráči ale poukazují na negativa výrazné změny.

Londýn (od našeho zpravodaje) - Pokročilé technologie už berou útokem i slavný Wimbledon. Od aktuálního ročníku hlásí auty umělá inteligence a tenisté se na zelených kurtech mohou cítit o poznání osamělejší.

Za jejich zády a podél dvorců už s očima na stopkách nehypnotizují lajny elegantně oblečení sudí. Chybí poprvé za 147 let. Každý rok jich turnaj zaměstnal na tři stovky.

Elektronický systém napojený na kamery reaguje do desetiny sekundy po dopadu míčku a ačkoli není zcela neomylný, podle analýz je přesnější, než byli čároví rozhodčí.

"Já jsem se na to upřímně těšila, sice to bere pryč tradici a to, co vždycky patřilo k Wimbledonu, ale podle mě je to do budoucna krok správným směrem," říká Linda Nosková, jediný zástupce českého tenisu v letošním wimbledonském osmifinále.

Její krajanka Marie Bouzková popisuje, jak před areálem potkala dva protestující s výmluvnými transparenty: AI mi vzala práci.

"Z jejich pohledu je mi to líto, ale pro nás je to takhle lepší," souhlasí s Noskovou.

Hlavní argument? Čistá hlava a lepší soustředění. Tenisté už nemají možnost rozhodnutí jakkoli zpochybňovat, protestovat, ozývat se.

Systém zahlásí a je hotovo, hra okamžitě pokračuje.

"Také mi video přijde jako správná volba. Je to už všude na tour, všichni si na to zvykli. Jakmile počítač zahlásí aut, není možnost to na kohokoliv svézt. Díky tomu jsem dost klidnější, protože nemusím přemýšlet o tom, jestli má čárový zrovna svůj den. I statisticky je dokázáno, že počítač to píská o dost líp než lidi," vysvětluje Jiří Lehečka.

Jako první ale přichází s pověstným ale.

"Spíš je pro mě otázkou, jak se budou vychovávat další generace rozhodčích, kteří vždycky začínali na lajně a pak se postupně dostali na umpire," říká.

Během prvního týdne turnaje řada tenistů zpochybňovala přesnost systému, kritiku spustily i domácí hvězdy Jack Draper a Emma Raducanuová.

"Také tomu nevěřím. Ale musím, co mi zbývá. Stěžovat si nemá smysl, stejně s tím nic neudělám, takže je to tak, jak má být," říká Nosková.

I Linda Fruhvirtová je přesvědčená, že systém dělá chyby. "V kvalifikaci jsem měla situaci, že byl aut, ale systém to nezahlásil, a když se udělal review, tak bylo vidět, že byl aut. Není to neomylné, ale to nejsou ani ti čároví," tvrdí.

Čerstvý skandál způsobil systém v neděli, kdy poškodil Rusku Anastasii Pavljučenkovovou.

Nezahlásil naprosto jasný aut a výměna se musela absurdně opakovat, přestože všichni jasně viděli, kam míček dopadl. Takový je totiž protokol.

"Okradli jste mě," naprosto přesně glosovala Pavljučenkovová. Game už měl být její, opakovanou výměnu ale prohrála a poté i celou hru. Naštěstí pro pověst Wimbledonu nakonec osmifinálový duel s domácí Sonay Kartalovou zvládla vítězně.

Hey @Wimbledon



Here is an image of a Pavlyuchenkova point (and the game) that you robbed.



How do you plan to reimburse this?#Wimbledon #Wimbledon2025 pic.twitter.com/YLCpbhacMB — Dr Balraj | બલરાજ (@balrajshukla) July 6, 2025

Ze zajímavého úhlu se na hojně diskutovanou změnu podíval na začátku turnaje Američan Frances Tiafoe.

"Mně se to s rozhodčími líbilo víc, podle mě to bylo mnohem zajímavější pro diváky," vyjádřil se pro BBC. "Když si vzal někdo challenge při důležitém míči, dav to sledoval s napětím. Byl to aut? Nebyl? To tam teď chybí. Zabilo to zábavu," vysvětlil.

"Nelíbí se mi to. Jednak proto, že když přišlo jestřábí oko, bylo to skvělé pro tenis. Bylo v tom drama," souhlasil s ním Chorvat Marin Čilič. Ani jeden z Čechů něco takového nezmínil. Jako by trochu pozapomněli, že tenis je tady pro diváky.

Čilič do debaty vnesl ještě jeden aspekt, který žádný z tenistů nezmínil.

"Čároví rozhodčí jsou součástí tenisové rodiny. Pravděpodobně byli kdysi tenisovými hráči, nebo jimi chtěli být. Nebo ten sport milují. Stát se rozhodčím vyžaduje obrovskou dávku úsilí, je to dlouhá cesta, než se někdo dostane až na Wimbledon. Teď je to pryč. Všechno jste vymazali. Podle mě je to velmi velmi špatně," ozval se zkušený tenista.