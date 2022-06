Petra Kvitová bude do dnešního utkání vstupovat v pozici favoritky. Až do posledního turnaje se sice její sezóna nevyvíjela ideálně, nicméně po několik nepovedených zápasech vše napravila. V Eastbourne si totiž postupně vyšlápla na Vekičovou, Boulterovou, Hartovou, Haddadovou Maiaovou. Ve finále jí pak čekal souboj s Jelenou Ostapenkovou a ani té nedala česká tenistka sebemenší šanci. Připsala si tak první letošní titul a přehoupla do té doby nepříznivou bilanci na 15:13. Na trávě to má Petra letos 5:1, což je dobrým signálem před vstupem do nejslavnějšího turnaje.