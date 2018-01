Wilander věří Čechům: Berdychův čas ještě rozhodně pryč není. Plíšková do roka vyhraje grandslam

před 3 hodinami

Berdych, Plíšková, Kvitová. S českými tenisty se podle zahraničních expertů musí na Australian Open počítat.

Melbourne - Mezi hlavní favority nepatří, ale rozhodně se s nimi musí počítat. Čeští tenisté a tenistky vstupují do letošního Australian Open mimo záři reflektorů, ale zahraniční experti jim i přesto dávají solidní šance na úspěch.

Mezi muži do úvodního grandslamu sezonu protlačili českou vlaječku jen tři reprezentanti, v jejichž čele stojí jako nejvýše nasazený Tomáš Berdych. Rodák z Valašského Meziříčí si v poslední sezoně i vlivem zranění v žebříčku pohoršil na 20. příčku a ve 32 letech už na okruhu nebudí takový respekt jako dřív.

"Vůbec si ale nemyslím, že jeho čas je už pryč. Je mu přes třicet let, má za sebou zranění, která zažili i ostatní hráči, Roger Federer je starší. Někdy pár kroků zpět pomůže, aby se hráč dále rozvíjel," prohlásil o Berdychovi expert Eurosportu a bývalá světová jednička Mats Wilander.

Podle někdejšího švédského šampiona se může Berdych vysněného grandslamového titulu ještě dočkat podobně, jako se to v roce 2014 povedlo Chorvatu Marinu Čiličovi.

"Ten je dokonalým příkladem, dlouhodobě pracoval, aby se dostal dopředu, a dalo by se říct, že právě v roce, ve kterém nehrál měsíce nijak dobře, právě v tom roce vyhrál," prohlásil třiapadesátiletý Švéd.

"Berdych je podobný hráč, má zbraně, je na tom fyzicky dobře, hraje tolik let na úrovni, už hrál grandslamové finále. Někdy, když padáte žebříčkem dolů, nemusíte se tolik obávat o hru, můžete relaxovat," dodal.

Hned na úvod to ale český tenista nebude mít jednoduché. Los mu určil za soupeře domácí kometu posledních týdnů Alexe de Minaura. Osmnáctiletý talent si zahrál semifinále podniku v Brisbane a finále v Sydney, přestože na okruhu začínal rok až ve třetí stovce.

"Nesnáším ten výraz, ale Berdych opravdu nemá co ztratit. A kdo ví, může to vypálit od prvního kola a dokázat to, co Čilič na US Open. Opravdu věřím, že existuje taková možnost," říká Wilander.

To Češky vyrazily do bojů na rozpálené kurty v Melbourne s osmičlennou vozbou. Největší ambice má bývalá světová jednička a současná šestka Karolína Plíšková. Ještě většími favoritkami na vítězství, než je ona sama, jsou ale aktuální tenisová královna Rumunka Simona Halepová či Ukrajinka Elina Svitolinová.

"Plíšková je nejslibnější českou hráčkou, už se usadila ve světové špičce, hrála grandslamové finále. Je to hráčka, která udělala krok zpět, ovšem jen proto, aby další dva udělala vpřed," chválí Wilander rodačku z Loun.

I ona by tak podle něho mohla příští týden slavit. "Více kontroluje svou agresivitu ve hře a to je pozitivní změna. Je to hráčka, od které očekáváme, že v příštích 12 měsících vyhraje grandslam," tvrdí.

To další tenisová legenda Martina Navrátilová z Češek favorizuje i Petru Kvitovou, která se loni touto dobou vzpamatovávala z napadení dosud neznámým pachatelem a léčila pořezanou ruku. V Austrálii tak neobhajuje jediný bod a může začít v klidu.

"Při absenci Sereny Williamsové je podle mě klidně možné, že Kvitová na Australian Open titul získá… To by tedy byl příběh," zasnila se Navrátilová.

A nenechala se zviklat ani poměrně náročným losem, který někdejší světová dvojka má. Hned v prvním kole se střetne s Němkou Andreou Petkovicovou, poté případně se Slovenkou Janou Čepelovou nebo Američankou Lauren Davisovou.

"Kvitová díky útočnému stylu vyhrála dvakrát Wimbledon a zdejší povrch v Melbourne je rychlý, možná ještě rychlejší než tráva. Což je pro ni ideální," připomíná Navrátilová.