Vzteklý Djokovič se pustil do křížku se sudím. Trávu přece neničím, bránil se

před 2 hodinami

Srbský tenista s přehledem postoupil do semifinále Wimbledonu a jeho výkony se opět po čase blíží ideálu.

Londýn - Tenisoví fanoušci jsou nadšení. Zase mají možnost sledovat starého dobrého Novaka Djokoviče. Časy nevýrazných výkonů jsou zdá se pryč, bývalá světová jednička si v pátek zahraje semifinále Wimbledonu proti Rafaelu Nadalovi.

A stejně tak pryč jsou časy, kdy se v jádru výbušný tenista ploužil po dvorci bez jakékoli známky emocí.

Djokovič už zase hází raketou, už zase své zápasy naplno prožívá, což vždy bylo extra součástí jeho tenisového umu.

Ve středečním čtvrtfinále proti Japonci Kei Nišikorimu se srbský hráč několikrát rozčílil a poslal své sportovní náčiní k zemi. Ve druhé sadě, kterou ztratil, za to dokonce dostal od umpirového rozhodčího Carlose Ramose varování. A tenhle trest nenesl vůbec dobře.

"To myslíte vážně? Máte pocit, že ničím trávu, když hodím raketou dva metry za základní čarou? Tak myslíte si to, nebo ne? Upřímně," štěkal na španělského sudího, který raději na Djokoviče téměř nereagoval.

Ještě více bělehradského rodáka nadzdvihla situace z dalšího průběhu utkání. Ve třetí a čtvrté sadě Djokovič dominoval a tak svou raketu pustil k zemi také Nišikori.

"Viděl jste to? Tady nebude varování? To je dvojí metr, dvojí metr," opakoval v současnosti 21. hráč světového žebříčku.

K rozhodčímu se Djokovič vrátil dokonce i po utkání, kdy si měl spíše užívat postupu do svého dvaatřicátého grandslamového semifinále.

"Trávu jsem přece nepoškodil a tak nebylo nutné, abych dostal varování. Ano, hodil jsem raketou, ale to udělal soupeř ve čtvrtém setu také. Rozhodčí mi řekl, že to neviděl. To prostě nebylo fér," uvedl srbský tenista.