Vzkaz před Wimbledonem. Muchová je na trávě poprvé v semifinále

Tenistka Karolína Muchová postoupila v Bad Homburgu poprvé v kariéře do semifinále turnaje na trávě. Světová jedenáctka zdolala ve velkém vedru Claru Tausonovou z Dánska po obratu 1:6, 6:2, 6:4.
O postup do finále wimbledonské generálky se turnajová čtyřka utká s Rumunkou Elenou-Gabrielou Ruseovou.
Devětadvacetiletá Muchová začala zápas ztrátou podání a v nevydařené koncovce prvního setu přišla o servis ještě dvakrát. Za necelou hodinu tak prohrávala 0:1, aniž se dostala k jedinému brejkbolu.
"Začala jsem dost pomalu, abych tak řekla. Ona hrála rychle, zahrála několik vynikajících úderů. Já byla až moc pasivní, ale pak jsem to dokázala změnit," přiznala Muchová v rozhovoru na kurtu.
Od druhé sady přestala kupit nevynucené chyby a zpřesnila hru. Odskočila do vedení 4:1, a přestože pak znovu přišla o podání, set už nepustila.
Podobný scénář pak zopakovala i ve třetím dějství, v němž si vypracovala náskok. Za stavu 5:2 si situaci zkomplikovala, když nedokázala zápas napoprvé dopodávat. Druhou šanci už ale nepromarnila, přestože opět čelila brejkbolu, a duel zakončila esem.
Tenisový turnaj žen v Bad Homburgu (tráva, dotace 1,049.083 eur):
Dvouhra - čtvrtfinále:
Muchová (4-ČR) - Tausonová (Dán.) 1:6, 6:2, 6:4, Wang Sin-jü (Čína) - Svitolinová (3-Ukr.) bez boje, Ósakaová (6-Jap.) - Alexandrovová (Rus.) 6:2, 6:2, Ruseová (Rum.) - Navarrová (USA) 6:4, 6:2.
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