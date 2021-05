Vždyť pocházím z města se sotva šesti kurty. Krejčíková žasne nad vzestupem kariéry

V singlu šplhá žebříčkem bleskovým tempem, v deblu je součástí nejlepšího páru letošní sezonu. Pro českou tenistku Barboru Krejčíkovou je letošní sezona jako krásná fata morgána.

Loni touto dobou dělala rozhovory o tom, jak s kariérou špičkové deblistky nezažívá v době tenisové koronavirové pauzy zrovna příjemné období a žije z úspor. Jenže volno využila k tréninku a návrat na kurty prožívá ve velkém stylu.

V březnu si finále turnaje v Dubaji a vystoupala už do první čtyřicítky světového žebříčku. Kdyby se počítaly body jen za letošní sezonu, patřila by dokonce do první dvacítky.

A čtyřhra? Po boku Kateřiny Siniakové na rankingu pro závěrečný Turnaj mistryň zatím na prvním místě. V Madridu to potvrdily ziskem společného sedmého titulu.

"Tahle sezona je pro mě zatím neuvěřitelná. Nikde není psáno, že to takhle bude pokračovat, ale je to nepředstavitelná věc," rozplývala se Krejčíková v rozhovoru pro web WTA Insider.

Že září v deblu s někdejší juniorskou parťačkou, se kterou má i mezi dospělými už dva grandslamové tituly, už asi nikoho nepřekvapí.

"Přijde mi super, že nám to spolu pořád. Plno soupeřek nás má okoukané, je to pro nás proto velice náročné, ale i když nás mají přečtené, tak dokážeme přijít s něčím dobrým a zaskočit je," libovala si Krejčíková.

Její singlové výsledky ale budí úžas. Hraje bez chyb, má dobrý přehled a k tomu občas zahraje od základní čáry takový úhel, že soupeřky nemají šanci.

"U nás doma v Ivančicích jsou všichni šťastní. Vždyť je to městečko, kde je dohromady sotva šest kurtů a nejlepší hráč, který tam kdy byl, to dotáhl na mistrovství republiky do 18 let a vypadl v prvním nebo druhém kole," culí se pětadvacetiletá hráčka.

Obzvlášť ráda vzpomíná na prvního trenéra, který ji v rodišti Vladimíra Menšíka vedl. "Byl to správce kurtů, připravoval antuku, sekal trávu a vedle toho hrál i tenis. Teď už je mu asi 80 let a pořád ročně najezdí asi tisíc kilometrů na kole. Je to úžasný chlap," vypráví.

Právě on ji naučil základy, ze kterých čerpá dodnes. "Mamka byla velká fanynka tenisu, tehdy hrála třeba Justine Heninová, začínaly sestry Williamsovy a ona za ním přišla s tím, že by bylo super, kdybych jednou hrála na stejné úrovni jako Serena. On se jí snažil vysvětlit, že to není tak snadné," dodává.

I když jí k dohonění americké tenisové rekordmanky stále spousta milníků chybí, je šťastná, že se maminčinu snu tolik přiblížila.

"Jsem s těmi největšími hvězdami na stejných turnajích, sdílím s nimi šatnu. Až jednou ukončím kariéru, budu mít skvělé vzpomínky," raduje se.

Na rozplývání se ale nemá čas, z Madridu rovnou zamířila na další antukový podnik do Říma, kde ji v prvním kole dvouhry čeká Čeng Saj-saj.