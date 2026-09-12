„Vždyť ona ho poslouchá na slovo.“ Záhadný vztah nové jedničky dráždí svět tenisu

Ať už finále ženského US Open v sobotu dopadne jakkoli, Jelena Rybakinová z Kazachstánu se v pondělí stane novou světovou jedničkou WTA. Její spolupráce s kontroverzním trenérem Stefanem Vukovem ale dál vyvolává spoustu otázek.
Právě tady v New Yorku to před dvěma lety všechno začalo. Rybakinová tehdy oznámila, že s Vukovem končí a najde si jiného trenéra.
Během podzimu pak začaly vyplouvat na povrch útržky informací, podle kterých měl chorvatský kouč s tenistkou milostný poměr, ale zároveň s ní manipuloval, ponižoval ji a na kurtu i psychicky týral.
Zahraniční média dokonce citovala některé úryvky Vukovových prohlášení, například o tom, že „bez něj by Rybakinová v Rusku okopávala brambory“.
Tato svědectví se dostala až na stůl WTA, která Vukovovi následně udělila roční distanc.
Jenže rodačka z Moskvy se svého trenéra nejen zastávala, dokonce ho později přizvala zpátky do týmu, i když ji oficiálně na turnajích nemohl vést a nemohl navštěvovat zápasy.
Rybakinová už na konci minulého roku prudce zvedla výkonnost, vyhrála Turnaj mistryň a pak i Australian Open, kdy už měla Vukova u sebe v hráčském boxu.
„Je to obrovská pomoc, že je Stefano zpátky. S jeho radami na kurtu během zápasů to dělá velký rozdíl,“ prohlašovala tehdy.
Nyní je jasné, že po se posledním grandslamu sezony poprvé v kariéře stane světovou jedničkou.
A to všechno i přesto, že její vztah s Vukovem nepřestává fascinovat i bývalé tenisty. Mezi největší kritiky Chorvata patří například bývalá francouzská tenistka Marion Bartoliová.
Ta komentovala letošní US Open pro stanici Sky Sports a všimla si, že Rybakinová očima vyhledává svůj hráčský box u kurtu až příliš často.
„Před každým jednotlivým podáním Vukov Jeleně ukazuje, kam má servírovat. Ona už se vůbec nerozhoduje podle sebe, ale jen podle toho, co jí říká, poslouchá ho na slovo. To je tedy hodně neobvyklé,“ nechápala wimbledonská šampionka z roku 2013.
Ať už je to s její herní strategií jakkoli, zjevně vychází. Rybakinová se probila do dalšího grandslamového finále. Na US Open se v sobotu popere o titul s Běloruskou Arynou Sabalenkovou, které v pondělí sebere světový tenisový trůn.
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