„Vždycky hraju srdcem, ale tady trošku víc.“ Bouzková hodila za hlavu i nástřel od Rusky

Na kurtu strávila tři a půl hodiny, vydřela v dramatickém boji postup do osmifinále Wimbledonu a po pár hodinách musela zpátky. Marie Bouzková zažila v Londýně pekelný den, ale i když následně ve čtyřhře zažila porážku, přesto září. To nejlepší ze sebe totiž vydává na svém nejoblíbenějším grandslamu.
Londýn (od našeho zpravodaje) - Proti agresivně hrající Rusce Ljudmile Samsonovové to byla od začátku velká přetahovaná o každý gem. Nakonec ten klíčový pro první set přišel za stavu 3:3 a 15:15.
Rodačka z Oleněgorsku se vydala k síti pro nalitý forhend, mocně se napřáhla a poslala ho velkou rychlostí přímo do Češky, která tou dobou stála bezmocně na deblovém kříži.
Bouzková se ještě stihla reflexivně natočit bokem, ale stejně dostala zásah do levé paže. Soupeřka se okamžitě omlouvala a Češka dávala všem vědět, že je v pořádku, stejně ale pak vyrobila na servisu dvojchybu a nakonec i přišla o servis. Manko už pak nedohnala.
„Musím říct, že to bylo cítit, ale neřekla bych, že by ten prohraný gem byl kvůli tomu,“ dušovala se Bouzková.
Ta nastartovala obrat ve druhé sadě, kdy čelila brejkbolům za stavu 4:4, přesto to nakonec byla ona, kdo slavil srovnání v tiebreaku a pak i zisk rozhodujícího setu.
Proměněný mečbol pak slavila pro ni až nezvyklým řevem a při mávání fanouškům dokonce zamačkávala slzy.
„Hrozně se mi ulevilo, měla jsem ohromnou radost. Vždycky hraju srdcem, ale tady na Wimbledonu možná ještě o trochu víc. Odmalička je největším snem to tady vyhrát, protože mi to tady sedí, cítím se na trávě dobře,“ uvedla.
Na kurtu ale strávila tři a půl hodiny. Vydala se fyzicky i psychicky. O přestávkách při změně stran, často seděla na lavičce se zavřenýma očima a polohlasem k sobě promlouvala.
„Člověk si tam potřebuje trochu oddechnout, na chvíli zapomenout, že už na kurtu bojuje přes tři hodiny, a prostě vypnout. Těch třicet vteřin slouží k tomu, abych si srovnala myšlenky, mentálně si odpočinula a pak do toho šla znovu,“ vysvětlila.
Po triumfu ve dvouhře ji čekala ještě další šichta v podobě čtyřhry proti Kateřině Siniakové a Taylor Townsendové. Spolu s parťačkou Sarou Sorribesovou Tormovou ale nasazené jedničky zaskočit nedokázaly a prohrály hladce ve dvou setech.
„V deblu jsem byla trochu ztuhlá, ale přetrvává nadšení, že jsem zvládla ubojovat dvouhru a těším se na další zápas,“ culila se.
V druhém wimbledonském osmifinále kariéry ji čeká zkušená Belgičanka Elise Mertensová, která překvapivě přehrála turnajovou dvojku Jelenu Rybakinovou z Kazachstánu.
„Bude to pro mě odveta. Letos mě celkem hladce porazila v Dubaji. Zítra se na ni připravíme a podíváme se, jak se jí teď na trávě daří. Odpočinu si a v pondělí tam na kurtu zase nechám všechno,“ dodala.
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