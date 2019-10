Vzácná chvíle, Federer se hádal s rozhodčím. Co si to dovoluje? nechápou fanoušci

Obvykle rozvážný a smířlivý Roger Federer v Šanghaji ztratil svůj klid. Jako předzvěst jeho porážky s Alexanderem Zverevem přišel spor s umpirovým rozhodčím. Kontroverzní moment naštval tisíce fanoušků švýcarské tenisové legendy.

Dvacetinásobný grandslamový šampion ukončil pouť velkým turnajem série Masters 1000 překvapivě už ve čtvrtfinále. Nad jeho síly byl pozdější finalista Němec Alexander Zverev.

Federer sice ve druhém setu fenomenálním způsobem odvrátil celkem pět mečbolů a vynutil si rozhodující třetí dějství. V něm ale hrubě nezachytil úvod a ztrátu už dohnat nedokázal.

Nezdar se nečekaně projevil i na jeho psychickém rozpoložení. Federer působil nervózně a negativně, čehož si nemohl nevšimnout umpirový rozhodčí.

I ten měl ale důležitý podíl viny na zhoršení šampionovy nálady. Po druhé hře třetího setu totiž neoznámil, že jsou ve hře nové míče. Federer, který si v takových případech pravidelně mění raketu, to tedy tentokrát nestihl.

Pří výměně stran pak sudímu spílal: "Proč jsi mi to nepřipomněl? Je to jediná věc za celý zápas, kterou od tebe očekávám. Osmdesát procent z vás mi to nikdy nepřipomene. Vždycky si pak připadám jako blázen."

V následné hře za stavu 0:3 Federer na svém servisu opět prohrál důležitou výměnu, načež míček poměrně klidně a vysokým obloukem odpálil mezi diváky. Sudí však neváhal a oznámil Federerovi ztrátu fiftýnu. Následovala ostrá výměna názorů. Švýcarskému velikánovi během ní očividně vřela krev v žilách, když se dožadoval vysvětlení.

"Možná to nebylo plnou silou, ale vystřelil jsi míč mimo kurt," ozřejmil mu rozhodčí. "Takže to je celý důvod?" ptal se Federer ještě jednou.

"Bylo to odpálení míče mimo kurt. Ten míč jsme mohli ztratit," odvětil arbitr s tím, že se Švýcar podobně zachoval podruhé v krátké době. "Ano, udělal jsi to podruhé," připomněl Federerovi jeho předchozí vzteklou ránu do sítě.

Za pískotu fanoušků už se osmatřicetiletý tenista zmohl jen na řečnickou otázku. Zajímalo ho, proč ho rozhodčí během předchozí pauzy neupozornil, že už se svým chováním pohybuje na hraně.

Na tiskové konferenci po utkání nechtěl třetí hráč světového žebříčku o incidentu mluvit. "Už je to hodně dávno, co jsem obdržel trestný fiftýn," uvedl stroze a poprosil o další otázku.

Na sociálních sítích našel Federer zastání u spousty svých věrných fanoušků. Mnoho z nich rozhodčího obvinilo z nedostatku respektu. Zvolání "co si to vůbec dovoluje" se v diskusích objevovalo ve značné míře.

"Je neuvěřitelné udělit za něco takového trestný fiftýn. To už rovnou můžeme začít sledovat roboty místo lidí," napsal jeden z tenisových příznivců.

Navázal tak na nedávný povzdych trenéra Sereny Williamsové Patricka Mouratoglou. Ten obvinil tenisové organizace z toho, že striktností svých pravidel v hráčích zabíjejí jakékoli projevy emocí, kvůli kterým diváci sport jako takový milují.