Vzácné umění prohrávat. Hvězdná Coco nadchla chováním a slovy o „unikátní“ Muchové

Po nervydrásající koncovce semifinále Wimbledonu měla být podle všeobecných očekávání zdrcená, zhrzená, plná hořkosti a výčitek. Jenže Coco Gauffová k bolestivé porážce přistoupila úplně jinak. Hvězdná Američanka, která obrovskou chybou zahodila mečbol, věnovala spoustu krásných slov své přemožitelce Karolíně Muchové.
Ve dvaadvaceti letech už toho dokázala hodně. Je dvojnásobnou grandslamovou vítězkou a na Wimbledonu udělala další významný krok ve své kariéře. Konečně prolomila travnaté nezdary a v All England Clubu premiérově ukázala, že i tady by to mohlo jít.
Poprvé přešla přes osmifinále, zůstala ale těsně pod vrcholem.
Coco Gauffová nezvládla vypjatou koncovku duelu s Karolínou Muchovou. V super tie-breaku třetího setu vedla 9:8, měla mečbol. Její tvrdý první servis Češka jen tak tak vrátila na druhou stranu, Američanka ale místo nekompromisního zakončení zkusila kraťas. A míč trefila tak zle, že skončil hluboko pod páskou sítě.
Fatální omyl ji stál vítězství. Další mečboly už si vypracovala Muchová, a druhý z nich proměnila.
Rodačka z Atlanty vzala porážku sportovně. U sítě českou vítězku objala a na tiskové konferenci bez negativních emocí rozhodující chybu vysvětlovala.
„Lidé se budou ptát, proč jsem to hrála takhle. Možná to nebylo správné rozhodnutí, ale díky dropshotům jsem vyhrála spoustu bodů. Odskok míče mě trochu překvapil, zpanikařila jsem. Takový je tenis. Nemám žádné výčitky, nechala jsem na kurtu všechno,“ uvedla Američanka.
Nejvíce však zaujala vřelými slovy na adresu Muchové. Nejprve při otázce na její travnaté zlepšení poznamenala: „Možná tam nesázím voleje v pádu jako Karolína, ale cit pro hru mám celkem dobrý.“
O chvíli později už se naplno pustila do superlativů.
„Každopádně je to unikátní soupeřka,“ řekla Gauffová. „Vždy jsem říkala, že je to samozřejmě úspěšná tenistka, ale že si podle mě zaslouží úspěchů mnohem víc vzhledem k jejímu talentu,“ zmínila.
Muchovou porazila do letoška ve všech šesti duelech. Nyní s ní ale prohrála už druhý za sebou. Olomoucká rodačka černou sérii prolomila před necelými třemi měsíci na antuce ve Stuttgartu a teď upravila vzájemnou statistiku na 2:6.
„I když jsem nad ní vyhrávala, vždycky to pro mě byla strašně těžká soupeřka. Chovám k ní obrovský respekt za to, jak hraje, i za to, jaká je mimo kurt,“ sdělila Gauffová a dokonce uvedla, že je pro ni ctí s někým podobným prohrát.
„Byl to zápas, který si budu pamatovat do konce kariéry. Je sice nepříjemné takhle vypadnout, ale když jsem odcházela z kurtu, říkala jsem si: To byla ale zábava.“
Zatímco fanoušci spekulovali, jak ji těsný neúspěch zdrtí, Američanka to důrazně vyvrátila.
„Spíš myslím na to, že jsem ve druhém kole prohrávala v super tie-breaku 4:7. A teď jsem byla v semifinále, což jsem letos vůbec nečekala. Tohle není bolestný příběh. Tisíce lidí by daly cokoli za to, kdyby mohly prohrát v semifinále Wimbledonu. Ničeho nelituju. Někdo prostě musí být poražený a dnes jsem to byla já,“ dodala smířená Gauffová.
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