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Sport

Vysmátá Nosková budí strach unikátní statistikou. Vysvětlila i speciální kšiltovku

Miroslav Harnoch
Miroslav Harnoch
Miroslav Harnoch
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Tohle zažije vůbec poprvé, přesto nechala nervozitu doma. Wimbledonská šampionka Linda Nosková na Turnaji mistryň rozdává úsměvy a užívá si každou minutu na kurtu i mimo něj. Novináře zaujala i speciální kšiltovkou, která jí tak trochu splnila sen.

Linda Nosková
Linda NoskováFoto: Profimedia – Katelyn Mulcahy / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP / Profimedia
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Ještě v pátek Nosková před novináři mluvila o tom, jak se jí přihodilo to nejhorší, co se mohlo stát, vyfasovala do skupiny světovou jedničku a největší favoritku Turnaje mistryň Jelenu Rybakinovou.

Jenže hned druhý den bylo všechno jinak. Hráčka z Kazachstánu se na poslední chvíli odhlásila a česká tenistka zahájí podnik pro nejlepších osm hráček sezony proti náhradnici Ukrajince Martě Kosťukové.

„Ale tady je to jedno. Hrají tady ty nejlepší tenistky sezony. I ten formát je unikátní. I když prohrajete první zápas, stejně to celé můžete vyhrát. Bude to hodně zajímavá zkušenost a výzva, moc se na to těším,“ nechala se slyšet Češka.

Úsměv na rtech jí vykouzlily i příjemné vzpomínky na Indian Wells. Možná právě někde tady v březnu nastal zlom v jejím tenisovém nastavení. Vždyť tu dokráčela až do semifinále, kde nestačila až na Arynu Sabalenkovou.

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„Je to fajn pocit, ale výhodou je to snad jen proto, že vím, kde je horizont, kde se mi proti sluníčku může ztratit míček a podobně. Jinak tu jsou úplně jiné podmínky, jiný povrch, jiné počasí,“ líčila v televizním rozhovoru Nosková.

Zpestřením pro ni bylo i focení ve speciálním outfitu. „Zvolila jsem takovou pouliční módu. Více vrstev a netradiční vzhled, jiný, než by člověk na tenisové akci čekal,“ vysvětlila aktuálně osmá hráčka světa.

I když podle rankingu nepatří k úplným favoritkám na zisk trofeje, zvlášť když turnaj zažije úplně poprvé, přesto na mediálním dnu padaly otázky na to, zda se necítí být černým koněm Turnaje mistryň.

Češka se totiž může pochlubit unikátní statistikou. Letos dokázala porazit pět ze sedmi soupeřek ve skupinách. A vzhledem k odstoupení Rybakinové má ve své skupině pouze hráčky, které letos přehrála, a některé i víckrát.

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V neděli rozehraje skupinu proti Kosťukové, a následovat budou duely proti Američankám Jessice Pegulaové a Coco Gauffové. Se všemi má letos pozitivní bilanci, a tak by podle některých expertů mohla patřit mezi favoritky na postup ze skupiny.

„Já si ale tyhle statistiky s sebou na kurt neberu. Ať už jsem proti nim vyhrála, nebo prohrála, vždycky chodím na zápas s čistou hlavou,“ culila se.

Co jí ale těsně před startem poslední akce sezony udělalo velkou radost, byla kšiltovka, kterou si pro rozhovory s novináři mohla nasadit na hlavu. Stala se totiž ambasadorkou organizace UNICEF, o čemž dlouho snila.

„Znamená to pro mě strašně moc. Dlouho sleduji jejich práci, jak pomáhají lidem ve složitých situacích, jak zachraňují děti. Mám radost, že se můžu stát jejich součástí. Tenis je skvělá platforma, díky níž můžeme být slyšet i mimo kurty,“ dodala Nosková.

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Jednadvacetiletá česká tenistka se ráda věnuje charitativním projektům, loni se během dovolené vydala rozveselit chudé děti do jedné ze škol v Africe. I nyní už má v hlavě, kam si po sezoně pojede vydechnout od kolotoče WTA, ale zatím se prý soustředí na poslední vrchol roku.

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