Nosková vyrovnala na US Open své maximum, Kopřiva dostal lekci

Dvaatřicátá hráčka světa Nosková postoupila do 2. kola US Open stejně jako před dvěma lety. Gálfiové, která prošla do hlavní soutěže z kvalifikace, oplatila předloňskou porážku z 1. kola Wimbledonu. V poměru vítězných míčů ji přehrála 22:13, udělala jen devět nevynucených chyb.
Osmifinalistka letošního Wimbledonu nepovolila Gálfiové jediný brejkbol, sama dva ze tří využila. První set Nosková získala díky prolomenému podání soupeřky v pátém gamu, ve druhé sadě vzala Maďarce servis v 11. hře. Duel zakončila čistou hrou.
Osmadvacetiletý Kopřiva, který v hlavní soutěži US Open debutoval, předvedl proti čtyřnásobnému grandslamovému šampionovi Sinnerovi 27 nevynucených chyb. V utkání přišel sedmkrát o podání, soupeřův servis neprolomil ani jednou. Při páté účasti v hlavní soutěži grandslamu skončil počtvrté v úvodním kole, prošel z něj jen letos na antukovém Roland Garros.
"Soupeř byl nejtěžší, kterého jsem mohl dostat. Bylo to speciální hrát proti světové jedničce a na tak velkém stadionu. Když hrajete na takové úrovni, cítíte, jak ztrácíte. Na druhou stranu hrál velmi dobře a oproti mně na úplně jiném levelu. Byla to velká zkušenost. Určitě si to budu pamatovat do konce života a doufám, že si příště zahrajeme v jiné fázi než v prvním kole," řekl novinářům Kopřiva.
První set prohrál poté, co ztratil úvodních pět gamů a v závěru odvrátil za potlesku fanoušků na největším dvorci Arthura Ashe "kanára". Ve druhé sadě získal Kopřiva třetí hru. Ve třetím setu byl český tenista nejblíže brejku, když si za stavu 2:4 vypracoval dva brejkboly. Sinner je ale odvrátil a dotáhl duel po hodině a 38 minutách k vítězství.
Vítěz letošního Australian Open a Wimbledonu vyhrál na grandslamech na betonových dvorcích 22. utkání v řadě. Čtyřiadvacetiletý Ital se může stát sedmým hráčem v tzv. Open éře, který by v jedné sezoně získal tři grandslamové tituly.
Šwiatekové stačila hodina
Druhá hráčka světového žebříčku Iga Šwiateková z Polska bez problémů zvládla první kolo. S Emilianou Arangovou z Kolumbie si vítězka newyorského grandslamu z roku 2022 poradila 6:1 a 6:2.
Šwiateková zvítězila za 60 minut a potvrdila formu z turnaje v Cincinnati, který před týdnem ovládla. Další soupeřkou šestinásobné grandslamové šampionky ve Flushing Meadows bude Suzan Lamensová z Nizozemska.
Čtyřiadvacetiletá Šwiateková na okruhu WTA vyhrála v prvním kole 65. zápas za sebou a postarala se o nový rekord. Polská tenistka se dosud o maximum dělila s někdejší americkou hvězdou Monicou Selešovou.
"První zápasy nejsou nikdy snadné, musíte se dostat do rytmu. Ale dopadlo to dobře a mám radost, že jsem hrála konzistentně a nesnažila se to urvat silou," řekla Šwiateková. K výhře si pomohla 26 vítěznými údery a za celý zápas nečelila jedinému brejkbolu.
Tenisový grandslamový turnaj US Open (tvrdý povrch, dotace 90 milionů dolarů):
Muži:
Dvouhra - 1. kolo: Sinner (1-It.) - Kopřiva (ČR) 6:1, 6:1, 6:2, Musetti (10-It.) - Mpetshi Perricard (Fr.) 6:7 (3:7), 6:3, 6:4, 6:4. F. Cerúndolo (19-Arg.) - Arnaldi (It.) 3:6, 2:6, 7:5, 6:4, 6:3, Bublik (23-Kaz.) - Čilič (Chorv.) 6:4, 6:1, 6:4, Shapovalov (27-Kan.) - Fucsovics (Maď.) 6:4, 6:4, 6:0, Popyrin (Austr.) - Ruusuvuori (Fin.) 6:3, 6:4, 7:6 (7:3), Riedi (Švýc.) - Martínez (Šp.) 6:4, 6:2, 6:3, Royer (Fr.) - Pu Jün-čchao-kche-tche (Čína) 6:1, 6:4, 7:6 (7:1), Goffin (Belg.) - Halys (Fr.) 6:7 (2:7), 6:4, 6:3, 7:5.
Ženy:
Dvouhra - 1. kolo: Nosková (21-ČR) - Gálfiová (Maď.) 6:4, 7:5, Šwiateková (2-Pol.) - Arangová (Kol.) 6:1, 6:2, Haddadová Maiová (18-Braz.) - Kartalová (Brit.) 6:3, 1:6, 6:1, Kosťuková (27-Ukr.) - Boulterová (Brit.) 6:4, 6:4, Lamensová (Niz.) - Glozmanová (USA) 6:4, 6:2, Jointová (Austr.) - Jiménezová Kasintsevová (And.) 6:4, 7:6 (8:6), Cristianová (Rum.) - Collinsová (USA) 6:2, 6:0, Anisimovová (8-USA) - Birrellová (Austr.) 6:3, 6:2, Golubicová (Švýc.) - Boissonová (Fr.) 3:6, 7:6 (7:3), 6:2, Wang Sin-jü (Čína) - Dolehideová (USA) 2:6, 6:4, 6:2.