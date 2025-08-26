Tenis

Nosková vyrovnala na US Open své maximum, Kopřiva dostal lekci

ČTK ČTK
Aktualizováno 26. 8. 2025 23:16
Tenistka Linda Nosková porazila na US Open Dalmu Gálfiovou z Maďarska 6:4, 7:5 a postupem do 2. kola vyrovnala na betonových dvorcích v New Yorku své maximum. Turnajová jednadvacítka narazí příště na Němku Evu Lysovou. Vít Kopřiva prohrál s obhájcem titulu a světovou jedničkou Italem Jannikem Sinnerem jasně 1:6, 1:6, 2:6.
Linda Nosková
Linda Nosková | Foto: Reuters

Dvaatřicátá hráčka světa Nosková postoupila do 2. kola US Open stejně jako před dvěma lety. Gálfiové, která prošla do hlavní soutěže z kvalifikace, oplatila předloňskou porážku z 1. kola Wimbledonu. V poměru vítězných míčů ji přehrála 22:13, udělala jen devět nevynucených chyb.

Osmifinalistka letošního Wimbledonu nepovolila Gálfiové jediný brejkbol, sama dva ze tří využila. První set Nosková získala díky prolomenému podání soupeřky v pátém gamu, ve druhé sadě vzala Maďarce servis v 11. hře. Duel zakončila čistou hrou.

Osmadvacetiletý Kopřiva, který v hlavní soutěži US Open debutoval, předvedl proti čtyřnásobnému grandslamovému šampionovi Sinnerovi 27 nevynucených chyb. V utkání přišel sedmkrát o podání, soupeřův servis neprolomil ani jednou. Při páté účasti v hlavní soutěži grandslamu skončil počtvrté v úvodním kole, prošel z něj jen letos na antukovém Roland Garros.

"Soupeř byl nejtěžší, kterého jsem mohl dostat. Bylo to speciální hrát proti světové jedničce a na tak velkém stadionu. Když hrajete na takové úrovni, cítíte, jak ztrácíte. Na druhou stranu hrál velmi dobře a oproti mně na úplně jiném levelu. Byla to velká zkušenost. Určitě si to budu pamatovat do konce života a doufám, že si příště zahrajeme v jiné fázi než v prvním kole," řekl novinářům Kopřiva.

První set prohrál poté, co ztratil úvodních pět gamů a v závěru odvrátil za potlesku fanoušků na největším dvorci Arthura Ashe "kanára". Ve druhé sadě získal Kopřiva třetí hru. Ve třetím setu byl český tenista nejblíže brejku, když si za stavu 2:4 vypracoval dva brejkboly. Sinner je ale odvrátil a dotáhl duel po hodině a 38 minutách k vítězství.

Vítěz letošního Australian Open a Wimbledonu vyhrál na grandslamech na betonových dvorcích 22. utkání v řadě. Čtyřiadvacetiletý Ital se může stát sedmým hráčem v tzv. Open éře, který by v jedné sezoně získal tři grandslamové tituly.

Šwiatekové stačila hodina

Druhá hráčka světového žebříčku Iga Šwiateková z Polska bez problémů zvládla první kolo. S Emilianou Arangovou z Kolumbie si vítězka newyorského grandslamu z roku 2022 poradila 6:1 a 6:2.

Šwiateková zvítězila za 60 minut a potvrdila formu z turnaje v Cincinnati, který před týdnem ovládla. Další soupeřkou šestinásobné grandslamové šampionky ve Flushing Meadows bude Suzan Lamensová z Nizozemska.

Čtyřiadvacetiletá Šwiateková na okruhu WTA vyhrála v prvním kole 65. zápas za sebou a postarala se o nový rekord. Polská tenistka se dosud o maximum dělila s někdejší americkou hvězdou Monicou Selešovou.

"První zápasy nejsou nikdy snadné, musíte se dostat do rytmu. Ale dopadlo to dobře a mám radost, že jsem hrála konzistentně a nesnažila se to urvat silou," řekla Šwiateková. K výhře si pomohla 26 vítěznými údery a za celý zápas nečelila jedinému brejkbolu.

Související

Masterclass Krejčíkové. Jako z učebnice. O něčem to vypovídá, varují v Americe

Barbora Krejčíková, US Open 2025

Tenisový grandslamový turnaj US Open (tvrdý povrch, dotace 90 milionů dolarů):

Muži:

Dvouhra - 1. kolo: Sinner (1-It.) - Kopřiva (ČR) 6:1, 6:1, 6:2, Musetti (10-It.) - Mpetshi Perricard (Fr.) 6:7 (3:7), 6:3, 6:4, 6:4. F. Cerúndolo (19-Arg.) - Arnaldi (It.) 3:6, 2:6, 7:5, 6:4, 6:3, Bublik (23-Kaz.) - Čilič (Chorv.) 6:4, 6:1, 6:4,  Shapovalov (27-Kan.) - Fucsovics (Maď.) 6:4, 6:4, 6:0, Popyrin (Austr.) - Ruusuvuori (Fin.) 6:3, 6:4, 7:6 (7:3), Riedi (Švýc.) - Martínez (Šp.) 6:4, 6:2, 6:3, Royer (Fr.) - Pu Jün-čchao-kche-tche (Čína) 6:1, 6:4, 7:6 (7:1), Goffin (Belg.) - Halys (Fr.) 6:7 (2:7), 6:4, 6:3, 7:5.

Ženy:

Dvouhra - 1. kolo: Nosková (21-ČR) - Gálfiová (Maď.) 6:4, 7:5, Šwiateková (2-Pol.) - Arangová (Kol.) 6:1, 6:2, Haddadová Maiová (18-Braz.) - Kartalová (Brit.) 6:3, 1:6, 6:1, Kosťuková (27-Ukr.) - Boulterová (Brit.) 6:4, 6:4, Lamensová (Niz.) - Glozmanová (USA) 6:4, 6:2, Jointová (Austr.) - Jiménezová Kasintsevová (And.) 6:4, 7:6 (8:6), Cristianová (Rum.) - Collinsová (USA) 6:2, 6:0, Anisimovová (8-USA) - Birrellová (Austr.) 6:3, 6:2, Golubicová (Švýc.) - Boissonová (Fr.) 3:6, 7:6 (7:3), 6:2, Wang Sin-jü (Čína) - Dolehideová (USA) 2:6, 6:4, 6:2.

 
Mohlo by vás zajímat

"Pane bože, úder týdne." Svět tenisu se rozplývá nad magickou výměnou Muchové

"Pane bože, úder týdne." Svět tenisu se rozplývá nad magickou výměnou Muchové

Muchová zvládla bláznivou bitvu. V New Yorku dojde na derby českých hvězd

Muchová zvládla bláznivou bitvu. V New Yorku dojde na derby českých hvězd

Muchová - Cirsteaová 2:1. Češka je po parádním dramatu ve třetím kole

Muchová - Cirsteaová 2:1. Češka je po parádním dramatu ve třetím kole

"Nemáš vzdělání." Partnerka Siniakové v ostré hádce, Amerika řeší rasistický podtext

"Nemáš vzdělání." Partnerka Siniakové v ostré hádce, Amerika řeší rasistický podtext
Tenis sport US Open Obsah Vít Kopřiva Linda Nosková

Právě se děje

před 10 minutami
Auto

Jen jedna cena, příplatková výbava neexistuje. Čínský BAIC vytěžil Mercedes-Benz

Jen jedna cena, příplatková výbava neexistuje. Čínský BAIC vytěžil Mercedes-Benz
Prohlédnout si 20 fotografií
Model X7 má oslovit zákazníky zpracováním a výbavou.
Automobilka se chlubí tím, že se inspirovala u Mercedesu, s nímž 20 let spolupracuje.
Aktualizováno před 11 minutami
Počet obětí čtvrtečního ruského náletu na Kyjev stále roste, už překonal dvě desítky
Zahraničí

ŽIVĚ
Počet obětí čtvrtečního ruského náletu na Kyjev stále roste, už překonal dvě desítky

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 28 minutami
Thajský ústavní soud zbavil funkce další hlavu vlády. Už popáté za posledních 17 let
Zahraničí

Thajský ústavní soud zbavil funkce další hlavu vlády. Už popáté za posledních 17 let

Premiérka se zpětně omluvila za telefonát s kambodžským expremiérem v době konfliktu mezi oběma zeměmi.
před 39 minutami
Martina jsem už viděl v NHL. Nevyšlo to, soupeři musí zářit štěstím, říká Petr Fuksa
Ostatní sporty

Martina jsem už viděl v NHL. Nevyšlo to, soupeři musí zářit štěstím, říká Petr Fuksa

"Měl vždy svůj názor, a i když občas dojde k jejich výměně, tak náš vztah je bezproblémový,“ říká o svém synovi a svěřenci kanoista Petr Fuksa.
před 1 hodinou
Rusové ženou formuli 1 k soudu kvůli zrušeným závodům. Chtějí 1,5 miliardy
Motorismus

Rusové ženou formuli 1 k soudu kvůli zrušeným závodům. Chtějí 1,5 miliardy

Promotér ruské Velké ceny žaluje formuli 1 u londýnského soudu. Po zrušení závodů kvůli invazi na Ukrajinu žádá 50 milionů liber.
před 1 hodinou
Česká ekonomika letos příjemně překvapuje. Domácnosti se už nebojí utrácet
Domácí

Česká ekonomika letos příjemně překvapuje. Domácnosti se už nebojí utrácet

Inflace se drží pod třemi procenty a nominální mzdy stále rostou solidním tempem, díky čemuž se reálná kupní síla Čechů zvyšuje.
před 1 hodinou
Na Masters of Rock příští rok vystoupí i Helloween i loni zrušení The Rasmus
Kultura

Na Masters of Rock příští rok vystoupí i Helloween i loni zrušení The Rasmus

The Rasmus měli původně vystoupit už loni, svou účast však nakonec odřekli.
Další zprávy