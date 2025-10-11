Tenis

Deblová královna Siniaková si zahraje o další titul. Tentokrát válí s Australankou

Aktualizováno před 23 minutami
Česká tenistka Kateřina Siniaková si ve Wu-chanu zahraje o titul ve čtyřhře. Spolu s Australankou Storm Hunterovou v semifinále porazily 6:3 a 6:0 slovensko-britskou dvojici Tereza Mihalíková, Olivia Nichollsová.
Kateřina Siniaková
Kateřina Siniaková | Foto: Reuters

Ve finále Siniakovou a Hunterovou čekají vítězky zápasu mezi maďarsko-německým párem Fanny Stollárová, Laura Siegemundová a Aleksandrou Kruničovou ze Srbska s Annou Danilinovou z Kazachstánu.

Světová jednička ve čtyřhře Siniaková bude usilovat o čtvrtý deblový titul v sezoně. S Američankou Taylor Townsendovou ovládla Australian Open a turnaj v Dubaji, poté triumfovala s Barborou Krejčíkovou v Soulu.

Celkem má Siniaková na okruhu WTA v kariéře ve čtyřhře na kontě 31 titulů, včetně deseti na grandslamech. Ve dvouhře devětadvacetiletá česká tenistka dosud ovládla pět turnajů.

První finalistkou dvouhry se stala třetí nasazená Američanka Coco Gauffová po vítězství 6:4, 6:3 nad turnajovou sedmičkou Jasmine Paoliniovou z Itálie. Světová trojka ještě ve Wu-chanu neztratila ani set. Paoliniovou porazila potřetí v kariéře, v tomto roce ale poprvé po třech porážkách.

Její poslední soupeřka vzejde z duelu mezi první hráčkou světového žebříčku a obhájkyní prvenství Arynou Sabalenkovou z Běloruska a čtvrtfinálovou přemožitelkou Kateřiny Siniakové Jessicou Pegulaovou z USA.

Tenisový turnaj žen ve Wu-chanu (tvrdý povrch, dotace 3,654.963 dolarů):

Dvouhra - semifinále:

Gauffová (3-USA) - Paoliniová (7-It.) 6:4, 6:3.

Čtyřhra - semifinále:

Siniaková, Hunterová (ČR/Austr.) - Mihalíková, Nichollsová (SR/Brit.) 6:3, 6:0.

 
