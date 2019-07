Kristýna Plíšková povolila soupeřce jen dvě hry, Veselý končí

před 47 minutami

Česká tenistka Kristýna Plíšková ve druhém kole v Bukurešti porazila 6:0 a 6:2 Ysaline Bonaventureovou z Belgie a potřetí v sezoně si zahraje čtvrtfinále. V něm turnajová osmička nastoupí proti jedničce a obhájkyni titulu Anastasiji Sevastovové z Lotyšska, nebo domácí Patricii Marii Tigové.

Plíšková, 94. hráčka žebříčku a dvojče světové trojky Karolíny, si se soupeřkou poradila za 59 minut a zatím v Bukurešti neztratila ani set. Postupem do semifinále by si sedmadvacetiletá Češka vyrovnala letošní maximum, o postup do finále v dosavadním průběhu sezony neúspěšně usilovala v dubnu v Luganu.

Naopak Jiří Veselý si na turnaji v Umagu druhé čtvrtfinále v sezoně nezahraje. Ve druhém kole dnes na chorvatské antuce prohrál 6:3, 4:6 a 4:6 s osmým nasazeným Argentincem Leonardem Mayerem.

Veselý do zápasu vstoupil dobře, ujal se vedení 3:1 a první set pro sebe získal za 38 minut. Ve druhé sadě ale za stavu 4:4 ztratil podání a Mayer vyrovnal. Další brejk šestadvacetiletý Čech nabídl soupeři hned v úvodu rozhodujícího setu a 60. hráč světa toho využil. Veselý pak sice za stavu 4:5 dokázal jeden mečbol odvrátit, vyřazení už ale nezabránil.

Tenisový turnaj žen v Bukurešti (antuka, dotace 250.000 dolarů):

Dvouhra - 1. kolo: Di Giuseppeová (It.) - Lepchenková (USA) 3:6, 6:1, 7:6 (7:3).

2. kolo: Kristýna Plíšková (8-ČR) - Bonaventureová (Belg.) 6:0, 6:2, Siegemundová (6-Něm.) - Arruabarrenaová (Šp.) 7:5, 6:3, Beguová (Rum.) - Juvanová (Slovin.) 6:4, 6:3.

Tenisový turnaj mužů v Umagu v Chorvatsku (antuka, dotace 586.140 eur):

Dvouhra - 2. kolo: Mayer (8-Arg.) - Veselý (ČR) 3:6, 6:4, 6:4, Balázs (Maď.) - Krajinovič (6-Srb.) 6:3, 6:7 (1:7), 7:6 (7:5).

Tenisový turnaj žen v Lausanne (antuka, dotace 250.000 dolarů):

Dvouhra - 2. kolo: Vichljancevová (Rus.) - Gavrilovová (7-Austr.) 6:3, 6:2, Chan Sin-jün (Čína) - Samsonovová (Rus.) 7:5, 6:4.

Tenisový turnaj mužů v Bastadu ve Švédsku (antuka, dotace 586.140 eur):

Dvouhra - 2. kolo: Chardy (Fr.) - Garín (1-Chile) 6:4, 6:4, Ramos (Šp.) - Verdasco (2-Šp.) 6:2, 6:4, Jarry (5-Chile) - M. Ymer (Švéd.) 7:5, 6:3, Carballés (Šp.) - Džumhur (Bosna) 6:1, 7:6 (7:4).

Čtyřhra - 1. kolo: Jebavý, Middelkoop (1-ČR/Niz.) - Dellien, Londero (Bol./Arg.) 6:3, 6:3.

Tenisový turnaj mužů v Newportu (tráva, dotace 652.245 dolarů):

Dvouhra - 2. kolo: Granollers (Šp.) - Thompson (3-Austr.) 6:2, 7:6 (8:6), Bublik (7-Kaz.) - Troicki (Srb.) 3:6, 6:3, 6:3, Ebden (Austr.) - Kudla (USA) 6:2, 6:2, Ivaška (Běl.) - Eubanks (USA) 6:4, 6:3.