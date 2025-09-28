Tenis

Krejčíková si v Pekingu poranila koleno. Bojovala, ale zápas nakonec vzdala

ČTK ČTK
Aktualizováno před 8 minutami
Barbora Krejčíková nedohrála na tenisovém turnaji v Pekingu kvůli zranění kolena zápas o postup do osmifinále proti Američance McCartney Kesslerové. Zranila se v úvodním gamu. Po ošetření se jí přesto dlouho dařilo, získala první set 6:1 a vedla ještě 4:2, pak už se však trápila a levé koleno ji limitovalo. Druhou sadu ztratila 5:7 a ve třetí skončila za stavu 0:3.
Barbora Krejčíková
Barbora Krejčíková | Foto: Reuters

Třetí kolo naopak zvládla Marie Bouzková.

Ta si poradila 6:3 a 7:5 s Veronikou Kuděrmětovovou z Ruska. V osmifinále sedmadvacetiletá Češka, která ve druhé sadě smazala ztrátu 0:2, narazí buď na Jasmine Paoliniovou z Itálie, nebo Sofii Keninovou z USA.

Loňská wimbledonská vítězka Krejčíková do Pekingu dorazila jako deblová šampionka předchozího turnaje v Soulu, kde došla k trofeji při obnovené spolupráci s Kateřinou Siniakovou. Oba singlové zápasy v čínské metropoli zatím vyhrála 2:0. Dnes si však poranila koleno již při třetí výměně při pohybu na základní čáře.

Problémy s kolenem jsou další, které Krejčíkovou v posledních měsících potkaly. Letošní sezonu zahájila až v květnu. Na turnajích chyběla půl roku, na jaře se dlouho zotavovala ze zranění bederní části zad.

Dnes bude o osmifinále hrát ještě loňská finalistka Karolína Muchová, kterou čeká Paula Badosaová ze Španělska. Krejčíková se Siniakovou i v Pekingu patřily k velkým favoritkám deblové soutěže, z níž však musely odstoupit.

Tenisový turnaj v Pekingu (tvrdý povrch):

Muži (dotace 4,016.050 dolarů):

Dvouhra - 2. kolo: Tien (USA) - Cobolli (It.) 6:3, 6:2, Musetti (4-It.) - Mannarino (Fr.) 6:3, 6:3, Medveděv (8-Rus) - Davidovich (Šp.) 6:3, 6:3.

Ženy (dotace 8,963.700 dolarů):

Dvouhra - 2. kolo: Kesslerová (USA) - Krejčíková (ČR) 1:6, 7:5, 3:0 skreč, Bouzková (ČR) - V. Kuděrmětovová (24-Rus.) 6:3, 7:5, Gauffová (2-USA) - Fernandezová (25-Kan.) 6:4, 4:6, 7:5, Lysová (Něm.) - Rybakinová (8-Kaz.) 6:3, 1:6, 6:4, 

 
