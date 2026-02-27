Výsledky českých tenistů a tenistek? Pořád musím někomu něco vysvětlovat, říká Kodeš

Legendární tenista Jan Kodeš oslaví nedělní osmdesáté narozeniny v domovském klubu I. ČLTK Praha na Štvanici, jako dárek si přeje do dalších let zdraví.
Trojnásobný grandslamový vítěz je aktivní na domácí i mezinárodní scéně, snaží se poznatky pomáhat i některým hráčkám. Ze své kariéry nejraději vzpomíná na vyprodané zápasy na největších dvorcích. V rozhovoru s ČTK řekl, že mu dělají radost i výkony českých hráčů a přál si vidět některého z nich ve finále grandslamu.
"Daří se mi dobře, nemám důvod si stěžovat," uvedl Kodeš, který životní jubileum oslaví o víkendu i s členy klubu I. ČLTK Praha na Štvanici. "Tam jsem přišel v jedenácti letech, zavzpomínáme na staré časy. Jako dárek si přeji dobré zdraví do dalších let," řekl.
Vítěz Roland Garros z let 1970 a 1971 a šampion Wimbledonu z roku 1973 je činný i v zahraničí. Je členem Mezinárodní tenisové Síně slávy v Newportu, zasedá v její návrhové - nominační komisi a je členem wimbledonského All England Clubu. Grandslamové turnaje často osobně navštěvuje.
"Tady se setkávám s hráči a lidmi, kteří mají do tenisu co říct. Pořád musím vysvětlovat situaci kolem našeho tenisu a proč jsme tak dobří. Jsem vlastně takový 'stínový' ambasador českého tenisu," řekl Kodeš.
Na Roland Garros a Wimbledon se chystá i letos. České hráče a hráčky pravidelně sleduje, navštívil také únorovou kvalifikaci Davisova poháru v Jihlavě proti Švédsku. Pokud má někdo zájem, rád pomůže komukoliv s radou a postřehy.
"Snažil jsem se pomoci Báře Krejčíkové, která dosáhla na vítězství ve Wimbledonu a Paříži. Žádnou zásluhu si ale nedělám, uhrála si to na kurtu sama. Dřela a hlavně zvládla ty důležité momenty v zápasech, když se jí naskytla příležitost získat titul. Byla si vědoma, že bez bojovné dřiny to nedokáže. Nezalekla se té šance. Moc mě to potěšilo," uvedl Kodeš.
Sám na svoji kariéru rád vzpomíná. Vedle tří grandslamových titulů se také probojoval až na čtvrté místo světového žebříčku. "Vzpomínek je až až. Nejraději vzpomínám na ty vyprodané centry, kde se mi dařilo, ať už při daviscupových zápasech nebo na grandslamových stadionech. Hrál jsem pětkrát finále na grandslamech, tři jsem vyhrál. Ty dvě další na US Open v New Yorku jsem prohrál po velkém boji," uvedl rodák z Prahy
Tenis udělal v jeho očích velký posun. Poukázal na profesionalizaci, modernizaci stadionů či změny pravidel. Vypíchl například zavedení tie-breaků, sedání na židle při střídání nebo ošetřování hráčů během zápasu. Pokrok nastal i v materiálech a nástrojích.
"Razance úderů se zvětšila, hra se zrychlila a hráč má méně času se dostat k míčům při výměnách. Přesto si myslím, že rozhoduje více technika s citem pro míč než hrubá síla," uvedl Kodeš. "Samozřejmě pohyb, rychlost, šikovnost a sebedůvěra ve své údery či zbraně také rozhodují a mají vliv na celkovou kvalitu hráče. Fyzická kondice je důležitá a nezbytná, ale ustát náročnou a napjatou atmosféru v důležitém finále na grandslamu nedokáže vždy každý," uvedl Kodeš.
Líbí se mu vzestup tria českých hráčů Jakuba Menšíka, Jiřího Lehečky a Tomáše Macháče. Všichni nyní patří do první čtyřicítky žebříčku, nejvýše je třináctý Menšík. "Naše trojice si vede velmi dobře. Prosazují se na turnajích a všichni tři začali už být postrachem pro ty nejlepší. Menšíkovo vítězství na silně obsazeném turnaji v Miami a teď poslední skalp (Jannika) Sinnera (v Dauhá) ukazuje, že ve svých dvaceti letech je na tom sakra dobře," uvedl Kodeš.
Rád by, aby i čeští muži bojovali v budoucnu o grandslamové tituly. "Chybí málo a moc. Grandslamy se hrají na různých površích a také na tři vítězné sety. Hraje se dva týdny a vždy 128 hráčů jako tehdy, když byl tenis ještě amatérský a bez peněz. Atmosféra je velmi napjatá po všech stránkách. Během dvou týdnů se může třeba měnit počasí a po jednotlivých kolech se může měnit i zdravotní stav, se kterým se hráč musí poprat a vyrovnat. Zápasy jsou fyzicky i psychicky velmi vyčerpávající, ne každý to zvládne. Uvidíme, jak se s tím naši hráči poperou. Rád bych seděl v královské lóži ve Wimbledonu a koukal na Čecha ve finále. Naposledy to byl Tomáš Berdych, který poměrně hladce podlehl Španělu Rafaelovi Nadalovi," doplnil Kodeš.
Přes 100 tisícům cestujícím propadne Lítačka. Úřad radí, jak to řešit. Hrozí postih
Lidé, kteří mají pražskou kartu na MHD Lítačka s původním datem konce platnosti v roce 2020, si ji musí letos vyměnit za novou. Týká se to asi 370 000 karet, ale reálně 130 000 lidí, kteří na ní mají nahraný platný kupon. Uvedl to Vladimír Antonin Bláha, mluvčí pražské městské společnosti Operátor ICT (OICT), která se o Lítačku stará.
ŽIVĚUrčitě teď nejsme na cestě ke 3,5 procentům HDP na obranu, vzkázal Babiš
Premiér Andrej Babiš (ANO) v minulých dnech jednal s americkým velvyslancem v Praze Nicholasem Merrickem o výdajích na obranu. Píše to dnes Deník N. Vláda chce snížit obranné výdaje ve srovnání s návrhem rozpočtu předloženým minulým kabinetem.
Křest světlem. Skvělí Tata Bojs v pražském Karlíně tvořili vesmír a padali po zádech
Domácí kapela Tata Bojs ve čtvrtek večer roztančila pražské Forum Karlín svým unikátním křtem nového alba V původním snění. Na pódiu během vystoupení přivítala i dva hosty a potěšila nejen své skalní fanoušky.
"Je to otevřená válka". Pákistán napadl sousední zemi
Pákistán dnes ráno v odvetě za čtvrteční přeshraniční údery bombardoval pozice Tálibánu podél hranic s Afghánistánem a také v Kábulu a Kandaháru, informovaly tiskové agentury. Pákistánský ministr obrany Chavádža Ásif na síti X napsal, že jeho zemi došla trpělivost a nachází se už v otevřené válce s afghánským Tálibánem.
Obec na Příbramsku zasáhlo slabé zemětřesení. Lidé v oblasti ho pocítili opakovaně
Klučenice na Příbramsku a širší okolí zasáhlo v noci na dnešek slabé zemětřesení. Mělo sílu 2,5 stupně a následovala ho série slabších otřesů. Na facebooku to uvedl Ústav fyziky Země Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně.