Důležitý krok k záchraně. Češky skvěle rozehrály baráž Poháru BJK

ČTK ČTK
před 1 hodinou
České tenistky porazily v úvodním utkání baráže Poháru Billie Jean Kingové Kolumbii a udělaly významný krok k udržení v elitní skupině. Rozhodující druhý bod zajistila týmu loučícího se kapitána Petra Pály Linda Nosková, která porazila v souboji týmových jedniček Camilu Osoriovou 6:2, 6:2. Češky vedou před závěrečnou čtyřhrou 2:0.
Linda Nosková
Linda Nosková | Foto: Reuters

Třináctá hráčka světa Nosková navázala na tvrdém povrchu ve Varaždínu na předchozí výhru krajanky Nikoly Bartůňkové, která zvítězila nad Yulianou Lizarazovou 6:3, 6:1. Do závěrečné čtyřhry nahlásil Pála dvojici Dominika Šalková, Lucie Havlíčková, za Kolumbii budou hrát María Torresová a María Pérezová.

Češky hrají baráž o udržení v elitní skupině poprvé od roku 2019. Po dnešním triumfu se přiblížily vítězství ve tříčlenné skupině, které by jim zajistilo setrvání mezi elitou. V neděli uzavřou působení ve skupině D proti domácímu Chorvatsku. To se utká s Kolumbií o den dříve.

Dvacetiletá Nosková potvrdila proti 82. hráčce světa Osoriové roli favoritky a oplatila jí předloňskou porážku z Lyonu. Tehdy s ní prohrála na tvrdém povrchu 4:6. 6:7. Dnes přišla jen jednou o servis, soupeřku naopak pětkrát brejkla.

"Nebyl to jednoznačný zápas. Camila je těžká hráčka. I když dnes to bylo o mně, jak se na zápas připravím. Chvíli jsem teď nehrála. Důležitý byl start, který byl z obou stran trochu nervózní. Ale myslím, že jsem zbytek zápasu zvládla dobře," řekla České televizi Nosková.

Osmifinalistka letošního Wimbledonu Nosková získala první set díky vydařené druhé polovině. Od stavu 1:2 získala zbývajících pět her. Ve druhé sadě si Nosková vypracovala brzy náskok 5:0. Osoriová zvládla sice dvěma gamy korigovat, česká hráčka ale poté zakončila duel na podání čistou hrou.

Devatenáctiletá Bartůňková porazila 744. hráčku světa Lizarazovou za hodinu a 22 minut. Rodačka z Prahy zaznamenala úspěšný debut v týmové soutěži.

"Byla to úžasná premiéra. Je to fakt sen hrát za tenhle tým a za Česko. Týmové soutěže mám ráda. Jsem strašně ráda, že jsem dnes dala bod, a budu teď fandit," řekla České televizi Bartůňková. "Nervozita na začátku byla. Ale byla zdravá. Pak to ze mě spadlo a hrála jsem dál tím lépe. Jsem ráda, že jsem to vyhrála," doplnila.

Bartůňková měla utkání proti Lizarazové před 81 diváky ve Varaždínu pod kontrolou. V prvním setu si vypracovala brzy vedení 4:1. Kolumbijka sice snížila, od stavu 4:3 ale Bartůňková set dvěma vyhranými gamy dotáhla.

Také ve druhém setu získala česká hráčky brzy brejk. Za stavu 2:1 odvrátila dva brejkboly a nedovolila soupeřce už ani game. V závěru využila při servisu soupeřky čtvrtý mečbol.

Baráž tenisového Poháru Billie Jean Kingové, skupina D ve Varaždínu:

Česko - Kolumbie 2:0

Bartůňková - Lizarazová 6:3, 6:1, Nosková - Osoriová 6:2, 6:2.

 
