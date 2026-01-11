Vypjaté chvíle dojaly svět tenisu. Ukrajinka měla na krajíčku, reakce Bělorusky překvapila

Očekávané vyhlášení po finále turnaje v Brisbane, ve kterém Aryna Sabalenková z Běloruska porazila Ukrajinku Martu Kosťukovou, přineslo dojemné chvíle. Ukrajinská tenistka krotila silné emoce, když vyprávěla o situaci ve své domovině. Reakce světové jedničky překvapila, byť se obě hráčky znovu vzájemně vyhýbaly jakémukoli kontaktu.
Kosťuková od začátku invaze ruské armády na Ukrajinu dodržuje to, co prakticky okamžitě oznámila: po zápasech, podobně jako další ukrajinské tenistky, nepodává ruku Ruskám ani Běloruskám.
Právě třiadvacetiletá rodačka z Kyjeva představuje jeden z nejhlasitějších kritických hlasů. Nelíbí se jí, pokud se Rusky a Bělorusky jednoznačně nevyhraní proti válce. Nelíbí se jí, že stále hrají, zatímco v její zemi umírají lidé.
Sabalenkovou Kosťuková kritizovala už mnohokrát a celý tenisový svět byl proto zvědavý, jak to bude vypadat po finále v Brisbane. Je totiž zvykem, že si tenistky během závěrečných děkovných řečí gratulují, přejí si štěstí a fotí se společně s trofejemi.
Když Sabalenková proměnila mečbol a dokonala výhru 6:4, 6:2, na oslavu si políbila oba bicepsy a k podání rukou podle očekávání nedošlo. I při následném vyhlášení se obě tenistky snažily zamezit jakémukoli kontaktu.
Jako první měla slovo poražená finalistka. Sabalenkové jmenovitě negratulovala, a když poděkovala organizátorům, dobrovolníkům a divákům, dojala publikum popisem náročné situace v její zemi.
„Chci říct pár slov o Ukrajině. Každý den hraju s bolestí v srdci. Jsou tam tisíce lidí bez elektřiny, bez světla, bez teplé vody. Je tam teď mínus 20 stupňů. Moje sestra spí pod třemi přikrývkami,“ vyprávěla Kosťuková a měla co dělat, aby se před mikrofonem nerozplakala.
„Chci poděkovat i všem soupeřkám, se kterými jsem tenhle týden hrála. Díky vám se chci zlepšovat,“ dodala přece jen. A svůj projev uzavřela: „Děkuji všem za podporu. Sláva Ukrajině.“
Kamery v tu chvíli zabraly Sabalenkovou, která reagovala potleskem.
Když běloruská superstar převzala 22. vítěznou trofej kariéry, okamžitě gratulovala Kosťukové. „Za prvé bych chtěla poblahopřát Martě a jejímu týmu ke skvělému startu do sezony. Přeji ti jen to nejlepší, určitě se ve finále budeme potkávat častěji,“ podotkla zády k Ukrajince. Ta reagovala lehkým úsměvem a ze rtů jí šlo odezřít poděkování.
Při tradičním focení s trofejemi bylo ale vidět, jak se všichni snaží, aby se obě hráčky vůbec nedostaly do kontaktu. Společně se vyfotily jen se zástupci pořadatelů, přičemž na společné fotce stály daleko od sebe. Potom se nechaly zvěčnit sólově a se svými týmy.
Obě tenistky o svých postojích promluvily už v roce 2023.
„Trochu tomu, že nám nechce podávat ruku, chápu. Dovedu si představit, že kdyby si Ukrajinky podávaly ruce s Ruskami a Běloruskami, dostaly by spoustu zlých zpráv z domova,“ řekla tehdy Sabalenková, kterou Kosťuková tvrdě kritizovala za to, že občas trénuje na ruské půdě.
„Pokud mě nenávidí kvůli národnosti, nic s tím nenadělám. Respektuju to, ale nestarám se o to. Jsou lidé, co mě milují, stejně jako jsou lidé, co mě nenávidí. Pokud mě ona nenávidí, já k ní nic takového rozhodně necítím,“ dodala Běloruska.
Kosťuková slova o nenávisti popřela.
„Nikdy jsem veřejně ani soukromě neřekla Aryně Sabalenkové nebo komukoliv jinému, že ji nenávidím. Nerozumím tomu, proč o tom začala mluvit. Jediné, co dělám, tak nepodávám ruku.“
„Není to o emocích, o nenávisti, ale o respektu. A já nemohu respektovat její rozhodnutí, že bude dál jezdit do Ruska, trénovat tam a mluvit s ruskými novináři. Stejně tak nemohu respektovat to, že nevyvedla svou rodinu ze země agresora, přestože na to má dostatečné finanční prostředky,“ dodala Ukrajinka.
Start sezony na CANAL+ Sport
WTA Tour se znovu rozjíždí a vy ji i nadále můžete sledovat na CANAL+ Sport. Všechny pětistovky a tisícovky, všechny zápasy českých a slovenských tenistek v přímých přenosech. Začínáme podniky v Brisbane a Adelaide.
Grizzly mu byl přednější než život. Osudná chyba muže, který věřil, že se stal medvědem
Chtěl dokázat, že krvelačnost šelem je jen mýtus. Třináct let žil v aljašské divočině bok po boku s půltunovými kolosy, zpíval jim a dával jména. Timothy Treadwell věřil, že má s grizzly výjimečné pouto, které ho ochrání. Jenže stačilo jedno osudné rozhodnutí, pár dní zpoždění a zapnutá kamera, která bez milosti zachytila konec jednoho velkého snu.
Austrálii pustoší požáry. Hasičům potrvá týdny, než je dostanou pod kontrolu
Podle australských úřadů potrvá hasičům týdny, než dostanou pod kontrolu rozsáhlé lesní požáry. Ty vypukly v jihovýchodním státě Viktorie ve středu a od té doby zničily desítky budov, přerušily elektřinu tisícům domácností a spálily statisíce hektarů půdy, napsala agentura Reuters.
Mozaika vykloubené doby. Mrazivý dokument Kapitol vs. Kapitol ukazuje rozklad hodnot
Je to pět let od zlomového momentu, kdy příznivci Donalda Trumpa po jeho prohře v prezidentských volbách zaútočili na Kapitol Spojených států amerických. A do českých kin vstupuje dokument Kapitol vs. Kapitol, jenž skrze davem natáčená videa skládá mozaiku vykloubené doby.
Americká armáda provedla údery napříč Sýrií, cílem byl Islámský stát
Americká armáda oznámila, že v sobotu napříč Sýrií provedla několik úderů zaměřených na teroristickou organizaci Islámský stát
Nikaragua po americkém tlaku oznámila propuštění desítek vězňů
Nikaragujské úřady v sobotu propustily několik desítek vězňů, oznámily agentury AFP a Reuters. Managua tak učinila poté, co Spojené státy v pátek požadovaly, aby země propustila více než 60 politických vězňů.