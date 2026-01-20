„Vypadáš fantasticky.“ Sladký návrat české šampionky, Australané aplaudovali Plíškové

Svět tenisu s překvapením reaguje na způsob, jakým se Karolína Plíšková po dlouhé pauze vrátila na grandslamy. Bývalá světová jednička v Melbourne přehrála někdejší šampionku US Open a svou neoblíbenou soupeřku Sloane Stephensovou z USA. Uznání se jí dostalo nejen od australského publika a tamní moderátorky.
17 vítězných míčů a 35 nevynucených chyb. Statistika Karolíny Plíškové napovídá, že nešlo o nejkvalitnější zápas. Poměrně logicky.
Poprvé v novodobé historii grandslamových turnajů se utkaly dvě tenistky nepatřící mezi prvních 500 hráček světového žebříčku. Co víc, dokonce ani mezi elitní tisícovku.
Třiatřicetiletá Češka a rok mladší Američanka zažily po sérii zdravotních problémů brutální pád a teď se pokoušejí o návrat. Lépe se vydařil Plíškové, která Američanku, s níž prohrála šest z předchozích sedmi zápasů, vyřadila po setech 7:6, 6:2.
„Nenávidím hrát proti Sloane,“ upřímně přiznala po utkání Češka.
„Opravdu to nemám ráda, prohrála jsem s ni tolikrát. Vůbec jsem nebyla z losu šťastná. Ale na tvrdém povrchu je to přece jen trochu jiné, spíš jsem s ní hrávala na antuce. Začala jsem zápas dobře a cítila jsem, že se zlepšuji,“ vyprávěla přímo na kurtu, kde za svůj působivý comeback sklidila zasloužený potlesk.
„Austrálie je jedním z mých nejoblíbenějších míst. Loni jsem byla moc smutná, že jsem to zmeškala,“ přiznala. Během utkání ukázala zabijácký instinkt - dokázala proměnit šest brejkbolů ze sedmi, čímž divoký duel rozhodla. Tenisový svět překvapila úderovou jistotou jako vystřiženou ze „starých časů“.
„Je tak krásné vidět tě zpět na kurtu,“ přivítala ji moderátorka v pozápasovém rozhovoru. Na jejím konci Plíškové věnovala kompliment: „Tvoje forma je úžasná. Vypadáš fantasticky. Tobě chyběla Austrálie a ty jsi zase chyběla Austrálii. Moc gratulujeme.“
V jednom momentu někdejší finalistka US Open a Wimbledonu pobavila přítomné, to když moderátorka obdivovala, jak klidně Češka během comebacku působila. „Tak vypadám vždycky, ale nervy jsem rozhodně měla,“ smála se.
Dojemným způsobem ji přivítal zpět na scéně magazín The Tennis Letter. Na sociální síti X zveřejnil výčet posledních zdravotních problémů české hráčky, které vyvrcholily dvěma operacemi levého kotníku.
„Množství zranění, která utrpěla v posledních několika letech, je hrozné. Je to majitelka jednoho z nejlepších servisů v historii hry,“ připomněl a dodal: „Moc si nám chyběla, Karolíno.“
Mimochodem, v kuloárech se jméno české tenistky v posledních dnech skloňuje i kvůli rekordnímu zápisu, který teprve včera vyrovnala polská superstar Iga Šwiatekové. Stala se první hráčkou od Plíškové, jež dokázala vyhrát více než 25 prvních kol na grandslamech v řadě.
„Pracovala jsem opravdu tvrdě, abych tu zase mohla být. A po dvou operacích to nebylo nic lehkého. Teď jsem vyhrála první kolo, nemohla bych být šťastnější,“ prohlásila Plíšková a z ochozů Kia Arény se znovu ozval hlasitý aplaus.
Na grandslamu se rodačka z Loun představila poprvé od nešťastného US Open 2024, kde se zranila v utkání s Jasmine Paoliniovou. Ve druhém kole ji čeká indonéská senzace Janice Tjenová, 67. hráčka světa, která v prvním kole překvapivě vyřadila dvaadvacátou nasazenou Leylah Fernadezovou z Kanady.
