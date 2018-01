Vypadá jako podavač míčů, po kurtu běhá jako démon. Na Berdycha číhá osmnáctiletá australská senzace

před 3 hodinami

Australský tenista Alex de Minaur kosí jednoho favorita za druhým, nyní si v prvním kole Australian Open brousí zuby na Tomáše Berdycha.

Melbourne - Dětská tvář, šlachovité tělo a modrozlatý outfit. Na první pohled byste řekli, že Alex de Minaur na australských tenisových turnajích nosí hráčům vodu, ručník a podává míčky. Ale kdepak. Osmnáctiletá domácí naděje je asi největší senzací úvodu letošní sezony a v prvním kole Australian Open prověří Tomáše Berdycha jako opravdu divoká karta celého podniku.

Když coby 208. hráč světa dokráčel v Brisbane do semifinále a následně v Sydney až do finále, působil jako zjevení. Těsně před startem úvodního grandslamu se o ušatém mladíkovi mluví jako o černém koni pavouka.

Vždyť letos už má na kontě skalpy takových hráčů, jakými jsou Kanaďan Milos Raonic, Španěl Fernando Verdasco či Francouz Benoit Paire. Tenisoví fanoušci se tak logicky ptají, kde se tenhle australský bojovník vzal.

Jako spousta obyvatel nejmenšího kontinentu má i de Minaur pozoruhodný původ. Narodil se sice v Sydney, ale španělské matce a uruguayskému otci. Pět let žil v Austrálii a pak se s rodinou odstěhovali do španělského Alicante.

Malý Alex měl sice už v dětství obrovský talent, jenže rodinnou firmu tvrdě zasáhla finanční krize, a tak rodiče synovi nemohli dopřát ty nejlepší podmínky pro tenis.

"V roce 2011 nás zasáhla krize opravdu pořádně, neměli jsme peníze na to, abychom mohli cestovat po turnajích. Štěstí bylo, že alespoň Alexův trenér naši situaci chápal a nevzal si od nás jediný cent," cituje deník Daily Telegraph Alexova otce Anibala de Minaura.

Brzy nato si ale chlapcova talentu všimli zástupci australské tenisové akademie v Novém Jižním Walesu, nabídli mu stipendium, a mohl se tak do rodné země vrátit.

"Sice jsem chvíli reprezentoval i Španělsko, ale vždycky jsem věděl, že se cítím být Australanem," prohlásil Alex de Minaur.

Sám o sobě tvrdí, že miluje trávu, však také na předloňském juniorském Wimbledonu prohrál až ve finále s Denisem Shapovalovem. Ale hluboko pod kůží má i Melbourne Park, kde ovládl domácí šampionáty do 14 a do 16 let.

Jeho příjmení okolí často komolí, a tak si nechává zkráceně říkat Démon. A jako pravý tenisový démon vlétl i do letošní sezony. Se 180 centimetry je z něho mrštný bojovník, spoustu míčů doběhne a pak zaútočí nekompromisním winnerem. To je styl, kterým v Brisbane a Sydney ničil papírové favority a s kterým mu pomáhá jeho mentor Lleyton Hewitt.

"Učí mě, abych zůstal za každých okolností silný, abych na sobě nedával nic znát a soupeřům na kurtu nenechával nic zadarmo, to je to, co se snažím ukazovat od prvního míčku," řekl de Minaur novinářům na turnaji v Sydney.

Po vyhraných výměnách a zápasech si ale s chutí zařve a zapumpuje pěstí, emotivními reakcemi si také získal srdce domácích fandů, kteří ho hnali v každém utkání. Po triumfu nad Raonicem si pak na oslavu hlasitě zakřičel "blue wall" (modrá stěna), což později na tiskové konferenci vysvětlil.

"Je to pokřik rugbyového týmu Nového Jižního Walesu, kterému fandím, mají modré dresy a takhle se před zápasy motivují, jde o to, dát protivníkovi najevo, že jsou jako zeď, přes kterou nic neprojde, přesně jako to cítím já," uvedl.

Na Berdycha v každém případě čeká houževnatý protivník, který si v posledních týdnech řádně zvedl sebevědomí. "Prožil jsem opravdu neuvěřitelný začátek sezony, zápas proti Tomášovi ovšem bude těžký. Pokusím se zase nechat na kurtu všechno, už se nemůžu dočkat, bude to zábava," těší se de Minaur.