Vynikající Federer nedal Berdychovi nejmenší šanci. Čecha ve třetím kole smetl z kurtu

Roger Federer si ve třetím kole Australian Open snadno poradil s Tomášem Berdychem a postoupil do osmifinále.

Melbourne - Žádnou naději neměl Tomáš Berdych ve třetím kole Australian Open. V duelu s Rogerem Federerem nedokázal švýcarské legendě konkurovat a podlehl po jednoznačném a rychlém průběhu 2:6, 4:6, 4:6. Poprvé od roku 2010 tak bude chybět ve čtvrtfinále úvodního grandslamu sezony.

Česká jednička ani jednou nedokázala prolomit podání soupeře, který předvedl suverénní výkon plný fantastických úderů. Naopak Berdych nehrál v nejlepší formě, neměl ani jeden brejkbol a prezentoval se bázlivým výkonem bez momentu překvapení. Zápas trval pouhou hodinu a 32 minut.

Na raketě sedmnáctinásobného grandslamového šampiona skončil Berdych v Melbourne podruhé za sebou a celkově počtvrté v kariéře. Co se týče celkové statistiky vzájemných duelů, prohrál Čech se Švýcarem posedmnácté z třiadvaceti utkání a pošesté v řadě.

"Tomáš hraje vždycky dobře, ale já ten zápas zvládl hodně kvalitně. Nečekal jsem, že to bude takhle rychlé, měl jsem za to, že to bude přece jen náročnější," řekl vítěz duelu po utkání v rozhovoru s Jimem Courierem na dvorci arény Roda Lavera. V osmifinále se sedmnáctý nasazený Federer utká s Japoncem Keiem Nišikorim.

"To bude další těžký soupeř, ale já se cítím velmi dobře, jsem připravený a myslím si, že se můžu se utkat s kýmkoli," varoval dalšího soka pětatřicetiletý Federer.

autor: Aleš Vávra | před 1 hodinou