Vykašli se na debl, slyšela Siniaková. Jenže to by byla hloupá, varuje Plíšková

Nešlo to. Po prohraném prvním setu zkusila Kateřina Siniaková ještě pár gemů, ale nakonec osmifinále v Indian Wells proti Elině Svitolinové vzdala. Náročný program si vybral svou daň a opět se otevřela otázka, zda by si česká tenistka neměla vybrat jen jednu soutěž.
Na kurt už vstupovala oblepená tejpy. Není divu, Kateřina Siniaková absolvovala na kurtech v rozpálené Kalifornii dva tenisové maratony ve dvouhře s Kanaďankou Leylah Fernandezovou a Ruskou Mirrou Andrejevovou.
A k tomu si po boku americké parťačky Taylor Townsendové vydobyla semifinále čtyřhry.
Zadní stehenní sval, kyčel - Siniaková se v americké poušti prala hned s několika zdravotními lapáliemi. A to byl i důvod, proč bitvu o čtvrtfinále nakonec skrečovala.
A tak se opět vynořila otázka, jestli by neměla česká tenistka v takové chvíli, kdy má formu a poráží i největší favoritky singlového turnaje, raději obětovat čtyřhru a soustředit se jen na dvouhru.
„Ani na moment mě to nenapadlo. Už mám svůj věk, doby, kdy bych tlačila jen na singl, mám za sebou, Taylor bych to nikdy neudělala, ve čtyřhře se zase tak nehýbete a za normálních okolností bych stejně šla trochu zatrénovat,“ řekla v rozhovoru pro Canal+ Sport devětadvacetiletá hráčka.
Hradecká rodačka skončila loni sezonu jako světová deblová jednička. Po nepovedené obhajobě Australian Open v pořadí klesla, momentálně je pátá, ale ty největší turnaje nechce vynechat.
A zatím je stále ve hře o titul v Indian Wells, i přes skreč v singlu se z deblu kvůli zranění zatím neodhlásila. Spolu s Američankou vyzvou hvězdnou italskou dvojici Sara Erraniová a Jasmine Paoliniová.
„Katky jsem se na její věrnost čtyřhře ptala v Dauhá. Myslím, že to hodně slýchala od trenérů a lidí okolo, aby se soustředila jen na dvouhru, ale prý by byla hloupá, kdyby to udělala,“ uvedla v podcastu Rakety aktuálně zraněná tenistka Karolína Plíšková.
Siniaková si loni vydělala na prize money 1,2 milionu dolarů, zatímco coby aktuálně 44. singlistka světa „jen“ 835 tisíc. V součtu je to ale víc než na co si v minulém roce přišla aktuální česká jednička Karolína Muchová.
„Říkala mi, že by musela být hráčka první desítky singlu, aby si vydělala stejné peníze jako v deblu, a to je při vší úctě k ní hodně těžké. Takže se nedivím, že se takhle rozhodla a kombinuje singl s deblem,“ dodala Plíšková.
Navíc jde Siniakové o historický zápis, kdyby i sezonu 2026 zakončila coby světová královna deblu, překoná v historickém pořadí rekordmanku Martinu Navrátilovou.
„Už teď je jasné, že Katka bude legenda, dlouho tu nebyl nikdo takový, kdo by ve čtyřhře takhle dominoval. Já před ní smekám, jak to zvládá fyzicky, kolik odehraje zápasů v obou soutěžích. Je jednou z nejlépe fyzicky připravených hráček na okruhu,“ pochválila ji Plíšková.
