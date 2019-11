Mega hráč, poctivý profesionál, ale špatný herec. Fenomén Berdych očima osobností

Tomáš Bedych uzavírá ve čtyřiatřiceti letech působivou sportovní kariéru. Deník Aktuálně.cz se zeptal tenisových osobností na vzpomínky, které v nich dlouhán z Valašského Meziříčí zanechává, na jeho úspěchy, ale také kontroverze, i na to, zda se se český mužský tenis v dohledné době může dočkat náhrady.

Jeden velký příběh je u konce. Nejlepší český tenista uplynulých dvou dekád míří do sportovního důchodu. Dlouhodobá zdravotní i výkonnostní konzistence jej dohnala na sklonku kariéry, kdy mu v pokračování zabránily problémy se zády.

Berdych má v kapse dva daviscupové tituly z let 2012, 2013, kdy spolu s Radkem Štěpánkem vytvořil základní osu neporazitelného týmu. Na žebříčku dosáhl nejvýše na čtvrtou pozici, v první desítce strávil nepřetržitě více než šest let, patnáct let byl hráčem elitní stovky.

Na grandslamech se vysněného titulu nedočkal, doplatil na to, že byl vrstevníkem třech nejlepších hráčů tenisové historie. Roger Federer, Rafael Nadal a Novak Djokovič mu mnohokrát zhasli naději.

I tak ale na turnajích velké čtyřky dosáhl na pozoruhodné úspěchy. Dostal se do finále Wimbledonu v roku 2010, na všech čtyřech grandslamech si alespoň jednou zahrál semifinále. Osmnáctkrát zde byl mezi osmi nejlepšími.

Získal mnoho skalpů těch nejvěhlasnějších soupeřů. Federera porazil šestkrát, Nadala čtyřikrát, Djokoviče třikrát a nad Andym Murrayem vyzrál v šesti utkáních.

V grafickém přehledu níže si prohlédněte ohlasy tenisových osobností na fenomenální kariéru českého "Birdmana".