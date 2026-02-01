Vyhrály grandslam, ale odjíždějí smutné. Český paradox si podmanil Austrálii

Podruhé za sebou vyhrály grandslam, ale kdovíjakou euforii Jana a Alena Kovačkovy neprožívaly. Na Australian Open se v sobotu v ryze českém finále zapsaly do historie, jenže tenisové cíle jsou někde jinde.
Od roku 1988 se nic takového nestalo. Bez dvou let už téměř čtyři dekády neobstaraly juniorské deblové finále dva páry z jedné země.
Sestry Kovačkovy už excelovaly na loňském juniorském US Open, které vyhrály. Tentokrát se prodraly do bitvy o titul v Melbourne a role protivnic se ujaly jim velmi známé vrstevnice ze Sparty a Štvanice Tereza Heřmanová a Denisa Žoldáková.
„Ale nebyly jsme moc nervózní z toho, že hrajeme proti Češkám. Jsme kamarádky. Bavila jsem se s holkami klidně i tři minuty před zápasem. Bylo to v pohodě,“ prozradila v rozhovoru pro Tenisový svět Jana Kovačková.
Nakonec to byla právě ona, kdo vyslal přes síť úspěšný prohoz po čáře a kdo proměnil mečbol a dotáhl jednoznačné vítězství 6:1 a 6:3.
Kdo by čekal divokou sesterskou oslavu, ten by se spletl. Jen letmý úsměv, lehké objetí a pak už jen pozdrav u sítě.
„Už to pro nás není tak velké, jako když jsme vyhrály poprvé,“ připustila Jana Kovačková.
Po slavnostním ceremoniálu ani neskrývaly, že do Austrálie jely s trochu jinými cíli. Vždyť Alena plnila roli jedničky a Jana dvojky na singlovém grandslamovém turnaji. Jen zatímco první skončila v osmifinále, druhá dokonce už ve druhém kole.
„Určitě jsme chtěly vyhrát hlavně v singlu, ale ve dvouhře mi to bohužel moc nešlo a to už nenapravím. Předvedla jsem tu špatný výkon. Jsem určitě šťastná, že jsme vyhrály debl, ale odjíždím smutná ze svého výkonu ve dvouhře,“ uvedla teprve patnáctiletá Jana Kovačková.
Její o dva roky starší sestra nebyla o moc spokojenější.
„Ten singl mě taky hodně mrzí. Je škoda, že jsem nedotáhla třetí kolo a že jsem ten zápas nedokázala otočit. Natrefily jsme na soupeřky, které hrají hodně rychle, nebylo snadné je ve dvouhře stíhat,“ dodala Alena Kovačková.
Starší ze sester by do budoucna ráda hrála hlavně seniorské turnaje, aby se pomalu začala rozkoukávat v dospělém tenise.
Maminka Eva, která u dívek plní i roli trenérky, je zatím s tenisovým vývojem dcer spokojená.
„Vnímám to tak trochu jako pomalé stoupání. Nejsou to nějaké vzestupy a pády. Možná byla Jája trochu zvyklá, že o rok dříve vyhrála kdeco, ale ke konci roku nebyla tak úspěšná, jak by asi chtěla, nicméně mám opravdu pocit, že u obou ta výkonnost pomalinku stoupá,“ prohlásila.
Jako rodič dobře ví, že obě dívky jsou momentálně ve složitém věku, kdy o jejich chování na kurtu a mimo něj promlouvá i puberta.
„Rozhodně si obě holky procházejí pubertou, byť každá trochu jinak. Alenka ji měla možná i trochu později, byla křehčí, hodně zranitelná. Jája je naopak hodně vzdorovitá, u ní je to asi taková klasická puberta,“ prozradila Eva Kovačková.
I ona už vidí dcery tenisově spíše mezi dospělými, přestože věkem patří obě mezi juniorky.
„Mladší Jája dokonce přemýšlela, že už by sem ani nejela. Je jí ale patnáct a podle všech sponzorských smluv a dohod by ty juniorské grandslamy měla odehrát. Naopak Alenka si to chtěla zkusit. Chtěla si dokázat, že by se jí tu mohl ještě povést singl. Chtěla jet s námi, i když jsme jí všichni přesvědčovali, ať nejezdí,“ dodala maminka tenisových sester.
I když se obě sestry vracejí z Austrálie se smíšenými pocity, do české tenisové historie se rozhodně zapsaly. Staly se prvním českým párem od roku 2015, který juniorský debl na Australian Open vyhrál. Naposledy se to povedlo Markétě Vondroušové a Miriam Kolodziejové.
