„Všichni na nás tlačili.“ Siniaková ve stresu řešila odlet, Američanka velebila své ruce

„Sunshine Double, baby!“ Radostné zvolání, které Kateřina Siniaková a Taylor Townsendová zopakovaly v neděli v Miami během rozhovorů a nahrávaných vzkazů fanouškům hned několikrát. Česko-americkému tenisovému týmu se podařilo vstoupit do historie mimořádným kouskem.
Jsou teprve šestým ženským párem historie, který to dokázal. Mají v kapse ceněný Sunshine Double, tedy bezprostředně po sobě jdoucí triumfy na velkých turnajích v Indian Wells a v Miami.
Prožily nejnáročnější možný březen s překotným přesunem z jednoho pobřeží Spojených států na druhé. Ale také ten nejkrásnější.
Během deseti zápasů v Americe ztratily jediný set a potvrdily, že jsou nejzajímavějším a nejpopulárnějším párem současného tenisu.
„Byla to úžasná cesta,“ uvedla na tiskové konferenci devětadvacetiletá Siniaková, která získala již svůj 35. deblový titul, pátý po boku stejně staré tenistky z Atlanty.
„Bylo to velmi složité, protože podmínky v Indian Wells a tady jsou úplně odlišné. Tvrdě jsme pracovaly a možná nám dnes pomohl i déšť, protože jsme díky němu našly rytmus. Jsem opravdu hrdá na to, jak jsme se jako tým zlepšily. Oba ty tituly pro nás hodně znamenají,“ vyprávěla česká šampionka.
„Jsem hlavně ráda, že jsme něco dokázaly společně, že jsme to zvládly jako tým,“ podotkla Townsendová „Zapíše se to do historie jako: Taylor a Kat, Taylorina, zvládly Sunshine Double. Všichni s tím na nás tlačili. Tak tady to máte. Dokázaly jsme to,“ prohlásila už během ceremoniálu.
„Je to pro mě hodně speciální, protože je to něco, co Kat ještě nikdy nedokázala,“ pokračovala Townsendová. „Konečně spolu píšeme historii. Vždycky to bylo tak, že ona už vyhrála tohle i tamto. Tohle je pro mě nové a moc to pro mě znamená,“ dodala.
Déšť přerušil finále proti italskému páru Sara Erraniová - Jasmine Paoliniová v závěru prvního setu, v němž se Češka s Američankou spíše trápily.
Kritický moment musely řešit za stavu 4:5, kdy si maličké Italky při vlastním podání vypracovaly tři setboly v řadě. V tu chvíli se ale ukázala zejména Townsendová, která krizi zažehnala dvěma fantastickými voleji.
„Mám jedny z nejlepších rukou na světě a na síti si věřím proti komukoli. V deseti z deseti případů bych na sebe na síti vsadila. Jsem ráda, že právě tenhle moment nás zachránil,“ komentovala.
Dešťová přestávka přišla před tie-breakem. A trvala úmorné 3 hodiny a 15 minut.
Siniaková byla podle oficiální stránek turnaje ve stresu, protože kvůli zpoždění musela řešit změnu letenek do Charlestonu v Jižní Karolíně, kde tento týden startuje antuková část sezony.
„Během přerušení jsme si řekly, co chceme dělat,“ uvedla Češka. „Tak trochu jsme se resetovaly. Chtěly jsme zůstat agresivní a jít do každého míče naplno. Věděly jsme, co chceme hrát, a pomohlo nám to dostat se zpátky do tempa i do našeho tenisu,“ vysvětlila.
Po pauze musely na jiný kurt. Dohrávalo se pouze na Grandstandu, protože na hlavním Hard Rock Stadium dostali přednost Jannik Sinner s Jiřím Lehečkou.
A česko-americký pár dorazil k dohrávce v zabijáckém módu. Tie-break ovládl drtivým skóre 7:0. A Italky už se ve druhém setu na odpor nezmohly: 6:1 a bylo hotovo.
Siniaková s Townsendovou si komplimenty vyměňují pravidelně. Tentokrát slova vděčnosti za úspěšnou spolupráci proudila zejména z úst české hráčky.
„Moc ti děkuju, že jsi se mnou hrála,“ řekla Siniaková. „Je skvělé tě víc poznat. Díky, že jsi se mnou v týmu a že je to taková zábava. Tohle společné období si opravdu užívám,“ uzavřela.
