"Všichni čekáme, co se stane." Útoky na Blízkém východě nejvíc odnesl ruský tenista

Ukázal fantastickou formu a získal titul. Úspěch v Dubaji ale zdržel ruského tenistu Daniila Medveděva natolik, že uvízl ve městě, kde vybuchují rakety. Reálně tedy hrozí, že se nestihne přesunout na velký turnaj v Indian Wells, který startuje už ve středu.
Je to paradox. V sobotu, kdy začal vojenský konflikt v Íránu, nemusel Medveděv hnout prstem a stejně vyhrál 23. titul kariéry. Jeho nizozemský finálový soupeř Tallon Griekspoor skrečoval finále s předstihem, protože se mu nepovedlo rozhýbat natažený stehenní sval ze semifinálové bitvy.
Někdejší světovou jedničku tak čekala jen příjemná povinnost v podobě pózování pro fotografy s vítěznou trofejí.
Pak už ale moc důvodů k úsměvu neměl. Zprávy hovořily jasně. Rakety sestřelující íránské drony nad městem, vzdušný prostor se uzavřel. Šampion musí zůstat v Dubaji.
„Hned po skončení turnaje v sobotu jsme všem z řad funkcionářů, hráčů i podpůrného personálu ATP prodloužili ubytování o další tři dny,“ prohlásil pořadatel turnaje.
Ale čas kvapí a tenisový kolotoč se přesouvá do USA, kde jsou na pořadu prestižní podniky Masters v Indian Wells a Miami. První z nich startuje prvním kolem už ve středu a existuje reálná varianta, že ho Medveděv nestihne.
„Je mi fajn, ale je to hodně neobvyklá situace. Nikdo neví, kdy budeme moci odletět. Není jasné, jestli to bude na dlouho, nebo ne. Jen čekáme, co se stane v následujících hodinách či dnech,“ uvedl v online rozhovoru pro ruský podcast Bolshoi Tennis.
Pro Medveděva by zmeškání turnaje, kde je ve hře až tisíc bodů do žebříčku, znamenalo komplikaci v jeho plánu o návrat do první desítky. Zvlášť v době, kdy prokázal skvělou formu.
„Jakkoli to zní zvláštně, protože na kurtu jsem hodně emotivní, v reálném životě mi to pomáhá zvládat situace lépe. Pro mě je tedy teď všechno v pořádku, i když vnímám, že některé záběry, které vidíme na internetu, vypadají nebezpečně. Dostal jsem spoustu zpráv od přátel i rodiny. Všichni mají obavy, ale za sebe můžu říct, že jsem v pohodě,“ dodal Medveděv.
Ze světových tenistů není sám, kdo uvízl na Blízkém východě. Zprávu fanouškům poslal i Dán Holger Rune, který v Kataru nabírá síly po přetržení achillovky.
„Všichni jsme v pořádku,“ vzkázal fanouškům z hotelu v Dauhá na sociálních sítích.
V Dubaji dokonce dlouhodobě žije dnes už bývalá belgická tenistka Maryna Zanevská a ta sama zaznamenala íránskou odvetu za sobotní vojenský útok USA a Izraele.
„Díky přátelům jsme mohli opustit centrum Dubaje a přesunout se mimo město do klidnější oblasti. Tam, kde bydlíme, bylo poměrně rušno, ozvalo se i několik explozí, a když žijete ve 47. patře, necítíte se zrovna bezpečně,“ napsala ve stories na Instagramu.
