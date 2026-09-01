Všechny sety dopadly stejně. České debutantky na US Open první kolo nezvládly

Tenistky Gabriela Knutsonová ani Lucie Havlíčková při debutech v hlavní soutěži grandslamu nepostoupily do 2. kola US Open. Devětadvacetiletá Knutsonová dnes prohrála na newyorském betonu 3:6, 3:6. O osm let mladší Havlíčková podlehla stejným poměrem Maďarce Anně Bondárové.
V dnešním programu narušeném deštěm by měly nastoupit ještě Darja Viďmanová se Španělkou Jessicou Bouzasovou a Nikola Bartůňková s Majar Šarífovou z Egypta.
Devětadvacetiletá Knutsonová, která prošla do hlavní soutěže z kvalifikace, doplatila proti Lysové na pět ztracených podání a 31 nevynucených chyb. Využila jen dva z 12 brejkbolů a v obou setech nedotáhla nadějně rozehraný úvod.
Česká tenistka vstoupila do utkání, jehož začátek o téměř čtyři hodiny odložil déšť, brejkem a získala náskok 2:0. O něj ale vzápětí přišla a od stavu 3:3 už uhrála jen dva fiftýny.
Ve druhé sadě vedla Knutsonová dokonce 3:0, ale prohrála následujících šest her a s nimi i celý zápas.
Havlíčková bojovala se 73. tenistkou světa Bondárovou hodinu a 40 minut.
Stejně jako Knutsonová uhrála šest gamů, vedle 27 vítězných míčů zaznamenala 39 nevynucených chyb.
Vítězka juniorského US Open z roku 2022 ze čtyřhry Havlíčková nevyužila v prvním setu vedení 2:1 s výhodou brejku, následně přišla dvakrát o servis.
Ve druhém setu česká hráčka prohrávala už 1:4, a ačkoliv se po dvou vyhraných gamech na soupeřku dotáhla, v osmé hře nevyužila další čtyři brejkboly. Bondárová poté dovedla duel na příjmu čistou hrou k vítězství.
Tenisový grandslamový turnaj US Open v New Yorku (tvrdý povrch, dotace 108 milionů dolarů):
Muži:
Dvouhra - 1. kolo: Cobolli (5-It.) - Comesaňa (Arg.) 3:6, 2:6, 6:3, 6:4, 6:4, Fritz (9-USA) - Blanch (USA) 6:3, 6:2, 6:4.
Ženy:
Dvouhra - 1. kolo: Lysová (Něm.) - Knutsonová (ČR) 6:3, 6:3, Bondárová (Maď.) - Havlíčková (ČR) 6:3, 6:3, Rybakinová (2-Kaz.) - Frodinová (USA) 6:3, 6:2, Starodubcevová (Ukr.) - Seidelová (Něm.) 6:2, 6:2.
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