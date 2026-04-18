„Všechno jsem mu obětoval, dluží mi peníze.“ Ruský otec tenisového showmana promluvil

Má pověst tenisového showmana, který dokáže předvést fenomenální výkon a stejně tak se tvářit, jako by ho to na kurtu vlastně ani nebavilo. To je Alexander Bublik, rodák z ruské Gatčiny, který ale posledních deset let reprezentuje Kazachstán. Nyní přišel na přetřes jeho komplikovaný vztah s otcem.
Za sebou má v posledních týdnech dva těžké direkty. Nejprve dostal od Carlose Alcaraze kanára v Mone Carlu a v Mnichově ho překvapivě srazil Slovák Alex Molčan, ale i tak se dá říct, že momentálně Bublik prožívá zatím nejlepší roky kariéry.
Přešlapuje na hraně první desítky žebříčku, za poslední rok vyhrál hned pět turnajů ATP.
Ale co se na kurtu jeví jako pohádka, v soukromí už tak růžové není. Osmadvacetiletý tenista má komplikovaný vztah se svým otcem Stanislavem Bublikem, který ho v podstatě k tenisu přivedl a dlouho i trénoval.
„Je to tak, že se spolu nebavíme, respektive on se nebaví se mnou,“ rozpovídal se Bublik starší v rozhovoru pro ruský web Sports.ru.
Přitom odmalička byl nadějný tenista s otcem nerozlučná dvojka, společně se proklestili juniorskými turnaji a před deseti lety došli i k rozhodnutí přijmout občanství Kazachstánu a reprezentovat právě tuto zemi.
„Obětoval jsem jeho kariéře všechno. Nechal jsem lukrativního zaměstnání a věnoval se pouze jeho tréninku,“ přiznává.
V roce 2019 prý bouřlivě oslavovali, když Bublik pronikl do první padesátky žebříčku. „Pamatuji si, jak mi řekl ´tati, kdybys nebyl takový fanatik, nikdy bych to nedokázal´,“ líčí otec.
Jenže dva roky nato mladý tenista usoudil, že by chtěl, aby ho trénoval někdo jiný a došlo k rozepři. Stanislav Bublik synovi doteď vyčítá, že mu neplatil domluvený podíl z jeho prize money.
„Měli jsme domluvu, že 20 procent výdělků bude mých. Za celou tu dobu jsem od něj viděl sotva 20 tisíc dolarů. Takže se nedivím, že se se mnou nebaví, musel by čelit tomuhle finančnímu závazku, který vůči mně má,“ rýpl si.
Elitní tenista ATP to vidí ale trochu jinak a už v minulosti novinářům přiznal, že k tenisu má trochu jiný vztah než většina hráčů na okruhu.
„Nikdy nebyla možnost, že bych nebyl tenistou. Můj otec prostě řekl, že budu hrát, máma to podporovala, a tak jsem hrál. Byly mi dva roky, nikdy nepadla otázka, jestli to vůbec chci. Tak to v mé rodině vždycky chodilo,“ přiznal Bublik.
Netají se tím, že tenis je pro něj prostě způsob obživy, protože nic jiného se v životě nenaučil tak dobře, aby si tím mohl vydělávat peníze.
„Nechci, aby můj syn hrál tenis. Uvidíme, v čem bude dobrý. Musíte dát dětem volnost, aby se ukázalo, v čem jsou dobří a čím se pak mohou stát,“ nechal se slyšet aktuálně 11. hráč světa.
Jeho otec Stanislav je ale přes všechny rozepře spokojený, kam to jeho syn dotáhl.
„Cítím jen radost. Chtěl jsem to víc než on, aby něco takového dokázal,“ dodal.
