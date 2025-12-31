Vrací se opomíjená zbraň českého tenisu, líčí Berdych. Pětice hráčů dál kráčí k elitě

V hlavním kalendáři turnajů ATP nenajdete jediný český podnik, přesto měla země s deset a půl miliony obyvateli letos v první stovce žebříčku hned pět tenistů. Podle Tomáše Berdycha je za tím i trend, od kterého se v posledních letech trochu upustilo.
Z českého pohledu to byla úžasná mužská sezona. Jiří Lehečka, Jakub Menšík, Tomáš Macháč, Dalibor Svrčina a Vít Kopřiva. Ti všichni letos nakoukli do první stovky žebříčku. Jen poslední jmenovaný je momentálně „až“ 101. hráč světa.
Z toho první tři se prostřídali v první světové dvacítce. Menšík dokonce ovládl Masters v Miami.
Takový rok český mužský tenis dlouho nepamatuje. Srovnatelný je snad pouze s obdobím, kdy v první desítce trůnil Tomáš Berdych a zdatně mu sekundoval Radek Štěpánek.
„Sešla se dobrá nová generace šikovných kluků, věkově jsou si blízko a navzájem se táhnou. Tenis je nastavený tak, že pořád někoho doháníte, a když je to daviscupový nebo tréninkový parťák je motivace překonat toho druhého o to silnější,“ řekl v rozhovoru pro Aktuálně.cz Tomáš Berdych.
Podle něj se začíná projevovat to, že současná tenisová generace mužského tenisu drží pohromadě často spolu trénují, hrají bok po boku čtyřhry, účastní se pravidelně daviscupových týdnů.
„Sám si na to vzpomínám, jak jsem jako mladík trénoval třeba s Jirkou Novákem nebo s Radkem Štěpánkem a jak mi to strašně pomáhalo. Myslím, že se od toho pak trochu upustilo a teď se to zase vrací. Ono můžete mít sebelepší trenéry, ale pokud nemáte kvalitní sparing, tak se to nemáte jak naučit,“ vysvětli současný daviscupový kapitán.
V příští sezoně českým tenistům věří, že by se mohli žebříčkově ještě posunout.
„Jirka Lehečka by měl mít za cíl první desítku, bez toho by ani nemělo smysl jít trénovat. Za mě na to má, když bude zdravý,“ uvedl.
Menšíka zase čeká obhajoba bodů za vyhranou tisícovku na Floridě.
„Kuba se na podzim dostával z různých zranění, dal si pauzu a přijde mi, že to u něj ta přestávka zafungovala o trochu líp než třeba u Jirky Lehečky. V Davis Cupu už předvedl výkon, na kterém by měl stavět v příštím roce a když ho zakončí v první patnáctce, bude to super,“ dodal někdejší čtvrtý hráč světa.
Zatímco Menšík a Svrčina zahajují sezonu 2026 na mezinárodním turnaji týmů v United Cupu, Jiří Lehečka a Tomáš Macháč vstoupí na okruh v Brisbane.
Čínské manévry u Tchaj-wanu. Vojenské lodě odplouvají, cvičení ale nekončí
Do okolí Tchaj-wanu v rámci svého cvičení v posledních 24 hodinách vyslala Čína 77 vojenských letounů a 25 plavidel svého námořnictva a pobřeží stráže. Z toho 35 letounů překročilo střední linii dělící Tchajwanský průliv, kterou Tchaj-pej považuje za neoficiální hranici mezi oběma zeměmi. Podle agentury Reuters to ve středu sdělilo tchajwanské ministerstvo obrany.
Adam Mišík: Pořád jsem ten zrzavej kluk, co si v první třídě gumoval pihy
„Na tátu jsem byl pyšnej,“ říká Adam Mišík o uvedení Vladimíra Mišíka do síně slávy na letošním předávání ocenění Český slavík. Má radost, že organizátoři chtěli jeho otce do síně slávy uvést i přesto, že se na slavnostní předávání nemohl dostavit osobně. „Myslím, že jeho to taky dojalo a byl velmi překvapený, že se to stalo.“
Po letadle Malaysia Airlines se slehla zem. Pátrání po 12 letech pokračuje
Téměř 12 let po dosud nevysvětleném zmizení letadla na lince MH370 společnosti Malaysia Airlines americko-britská firma Ocean Infinity v Indickém oceánu obnovila pátrání po tomto stroji, na jehož palubě bylo 239 lidí.
ŽIVĚ"V souladu s plánem speciální vojenské operace." Putin nařídil rozšířit nárazníkovou zónu
Ruský prezident Vladimir Putin pro nadcházející rok nakázal rozšíření nárazníkové zóny v Sumské a Charkovské oblasti na Ukrajině. Dnes to podle agentury Reuters prohlásil náčelník ruského generálního štábu Valerij Gerasimov. Moskva potřebu nárazníkové zóny zdůvodňuje snahou zabránit ukrajinským výpadům na ruské území.
„Nejlepší záběr v dějinách televize.“ Výstup historika z roku 1977 stále budí vášně
„Nejlepší záběr v televizní historii.“ Takové popisky se pojí k výstupu historika vědy Jamese Burka v roce 1977 v dokumentárním seriálu BBC Connections. Video, kdy historik prochází kolem rakety, která do vesmíru vynesla vesmírnou sondu Voyager 2, dodnes obdivují desítky tisíc lidí.