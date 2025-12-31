Přeskočit na obsah
Benative
31. 12. Silvestr
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Tenis

Vrací se opomíjená zbraň českého tenisu, líčí Berdych. Pětice hráčů dál kráčí k elitě

Miroslav Harnoch
Miroslav Harnoch
Miroslav Harnoch

V hlavním kalendáři turnajů ATP nenajdete jediný český podnik, přesto měla země s deset a půl miliony obyvateli letos v první stovce žebříčku hned pět tenistů. Podle Tomáše Berdycha je za tím i trend, od kterého se v posledních letech trochu upustilo.

Petr Brunclík, Adam Pavlásek, Jakub Menšík, Tomáš Berdych, Jiří Lehečka, Tomáš Macháč, sportovec, tenista, reprezentant, kapitán
Český daviscupový týmFoto: Lebeda Pavel
Reklama

Z českého pohledu to byla úžasná mužská sezona. Jiří Lehečka, Jakub Menšík, Tomáš Macháč, Dalibor Svrčina a Vít Kopřiva. Ti všichni letos nakoukli do první stovky žebříčku. Jen poslední jmenovaný je momentálně „až“ 101. hráč světa.

Z toho první tři se prostřídali v první světové dvacítce. Menšík dokonce ovládl Masters v Miami.

Takový rok český mužský tenis dlouho nepamatuje. Srovnatelný je snad pouze s obdobím, kdy v první desítce trůnil Tomáš Berdych a zdatně mu sekundoval Radek Štěpánek.

„Sešla se dobrá nová generace šikovných kluků, věkově jsou si blízko a navzájem se táhnou. Tenis je nastavený tak, že pořád někoho doháníte, a když je to daviscupový nebo tréninkový parťák je motivace překonat toho druhého o to silnější,“ řekl v rozhovoru pro Aktuálně.cz Tomáš Berdych.

Reklama
Reklama

Podle něj se začíná projevovat to, že současná tenisová generace mužského tenisu drží pohromadě často spolu trénují, hrají bok po boku čtyřhry, účastní se pravidelně daviscupových týdnů.

„Sám si na to vzpomínám, jak jsem jako mladík trénoval třeba s Jirkou Novákem nebo s Radkem Štěpánkem a jak mi to strašně pomáhalo. Myslím, že se od toho pak trochu upustilo a teď se to zase vrací. Ono můžete mít sebelepší trenéry, ale pokud nemáte kvalitní sparing, tak se to nemáte jak naučit,“ vysvětli současný daviscupový kapitán.

V příští sezoně českým tenistům věří, že by se mohli žebříčkově ještě posunout.

„Jirka Lehečka by měl mít za cíl první desítku, bez toho by ani nemělo smysl jít trénovat. Za mě na to má, když bude zdravý,“ uvedl.

Reklama
Reklama

Menšíka zase čeká obhajoba bodů za vyhranou tisícovku na Floridě.

„Kuba se na podzim dostával z různých zranění, dal si pauzu a přijde mi, že to u něj ta přestávka zafungovala o trochu líp než třeba u Jirky Lehečky. V Davis Cupu už předvedl výkon, na kterém by měl stavět v příštím roce a když ho zakončí v první patnáctce, bude to super,“ dodal někdejší čtvrtý hráč světa.

Zatímco Menšík a Svrčina zahajují sezonu 2026 na mezinárodním turnaji týmů v United Cupu, Jiří Lehečka a Tomáš Macháč vstoupí na okruh v Brisbane.

Související
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Taiwan Coast Guard patrol vessels are stationed in Keelung, as China conducts "Justice Mission 2025" military drills around Taiwan
Taiwan Coast Guard patrol vessels are stationed in Keelung, as China conducts "Justice Mission 2025" military drills around Taiwan
Taiwan Coast Guard patrol vessels are stationed in Keelung, as China conducts "Justice Mission 2025" military drills around Taiwan

Čínské manévry u Tchaj-wanu. Vojenské lodě odplouvají, cvičení ale nekončí

Do okolí Tchaj-wanu v rámci svého cvičení v posledních 24 hodinách vyslala Čína 77 vojenských letounů a 25 plavidel svého námořnictva a pobřeží stráže. Z toho 35 letounů překročilo střední linii dělící Tchajwanský průliv, kterou Tchaj-pej považuje za neoficiální hranici mezi oběma zeměmi. Podle agentury Reuters to ve středu sdělilo tchajwanské ministerstvo obrany.

Spotlight - Adam Mišík
Spotlight - Adam Mišík
Spotlight - Adam Mišík

Adam Mišík: Pořád jsem ten zrzavej kluk, co si v první třídě gumoval pihy

„Na tátu jsem byl pyšnej,“ říká Adam Mišík o uvedení Vladimíra Mišíka do síně slávy na letošním předávání ocenění Český slavík. Má radost, že organizátoři chtěli jeho otce do síně slávy uvést i přesto, že se na slavnostní předávání nemohl dostavit osobně. „Myslím, že jeho to taky dojalo a byl velmi překvapený, že se to stalo.“

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama