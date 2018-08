Vondroušovou nerozhodila ani změna soupeřky, myslí na premiéru ve třetím kole

před 50 minutami

Markéta Vondroušová se pouhé tři hodiny před utkáním dozvěděla, že nastoupí proti Moně Barthelové místo Mihaele Buzarnescuové. Přesto zápas zvládla.

New York - Potřetí v kariéře se tenistka Markéta Vondroušová dostala na grandslamu do druhého kola. V New Yorku měla už dvakrát štěstí, na US Open zvládla úvodní duel poprvé a ráda by přidala další.

Ve druhém kole na grandslamu hrála i letos na Australian Open a loni v Paříži. Dál se ještě na turnajích velké čtyřky nedostala. Čas české naděje projít do třetího kola by mohl přijít právě teď. "Doufám, že jo," usmála se Vondroušová.

Letošní výhra ve Flushing Meadows je pro aktuálně až 103. hráčku žebříčku velkým povzbuzením. "To jo. Teď jsem neměla úplně nejlepší období a tahle výhra mi pomůže. Odehrála jsem dobrý zápas. Jsem moc ráda," souhlasila.

Devatenáctiletá naděje sice postoupila v červenci do semifinále na antuce v Gstaadu, ale předtím ani potom se jí úplně nedařilo. "Jsem ráda, že se nějak držím kolem stovky, protože obhajoby byly těžký," připomněla loňský raketový vstup na elitní okruh WTA, během kterého mimo jiné získala titul v Bielu.

Vzhledem k žebříčkovému postavení za stovkou se navíc původně do hlavní soutěže US Open nevešla a přiletěla do New Yorku na kvalifikaci. Tu nakonec hrát nemusela, protože se posunula přímo do turnaje po odhlášení Rusky Jeleny Vesninové. "Už za to jsem byla hodně ráda," řekla Vondroušová.

Los pro první kolo hráčce ze Sokolova přiřkl jednadvacátou nasazenou Mihaelou Buzarnescuovou z Rumunska. "Tušila jsem, že nebude hrát," věděla Vondroušová, že si letošní finalistka z Prahy a vítězka v San Jose v Montrealu vážně poranila kotník. "Viděla jsem jí tady pajdat, ale pořád zůstávala v soutěži. Pak jsem si myslela, že to asi skrečuje na kurtu. Nechápu, proč to takhle natahovala," řekla Češka.

Změna přišla až tři hodiny před zápasem. Na dvorec proti ní nastoupila poražená z kvalifikace Němka Mona Barthelová. "Buzarnescuová v plné síle by byla nepříjemnější. Měla jsem štěstí na los," řekla Vondroušová po výhře 6:1 a 6:4.

Koncem července změnila trenéra, ale Jan Hernych ani Jiří Hřebec s ní v USA nejsou. Doprovází jí kondiční trenér Michal Vágner a přítel. S kouči jsou alespoň v kontaktu. "Píšu si s panem Hřebcem i s Herňou (Hernychem). Herňa a kondiční jsou kamarádi, tak si taky píšou. Všichni si píšeme dohromady," smála se.

Dobré rady na dálku bude levou rukou hrající hráčka potřebovat před druhým kolem, aby měla šanci porazit Kanaďanku Eugenii Bouchardovou. Bývalá světová pětka a finalistka Wimbledonu z roku 2014 prošla na US Open suverénně kvalifikací i prvním kolem. "Budu hrát jako každý jiný zápas," plánovala Vondroušová.