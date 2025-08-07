Tenis

Vondroušová zvládla v Cincinnati první kolo a vybojovala si bitvu se Sabalenkovou

ČTK ČTK
před 2 hodinami
Tenistka Markéta Vondroušová porazila na úvod turnaje v Cincinnati Jaqueline Cristianovou a vysloužila si duel se světovou jedničkou. Wimbledonská šampionka z roku 2023 zvítězila nad rumunskou soupeřkou hladce 6:3, 6:1 a ve druhém kole vyzve Arynu Sabalenkovou.
Markéta Vondroušová
Markéta Vondroušová | Foto: Reuters

Šestadvacetiletá Vondroušová v prvním vzájemném duelu s Cristianovou jako první ztratila podání a prohrávala 1:3, brejk ale soupeřce okamžitě oplatila a na kurtu poté jasně dominovala.

Při svém servisu už v úvodní sadě neztratila ani fiftýn a celkově získala dalších deset gamů v řadě. Rumunka si znovu udržela podání až v šesté hře druhé sady, v níž odvrátila dva mečboly a zažehnala hrozbu "kanára". Vondroušová ale vzápětí zápas dopodávala.

Se Sabalenkovou, která měla v úvodním kole volný los a čeká ji první zápas od Wimbledonu, se česká tenistka utká podeváté. Dosavadní bilanci mají vyrovnanou 4:4.

Vít Kopřiva, jenž rovněž mohl jít na světovou jedničku, naopak vstup do turnaje Masters nezvládl. S kolumbijským kvalifikantem Danielem Elahim Galánem prohrál 2:6, 4:6.

Kopřiva, jenž dosud na akcích Masters prošel do druhého kola jen jednou v kariéře, se proti rozehranému Galánovi trápil na podání. Soupeři nabídl 11 brejkbolů a pětkrát o servis přišel. Zápas s Jannikem Sinnerem tak ve druhém kole čeká Kolumbijce.

Tenisový turnaj mužů a žen v Cincinnati (tvrdý povrch):

Muži (dotace 9,193.540 dolarů):

Dvouhra - 1. kolo:

Galán (Kol.) - Kopřiva (ČR) 6:2, 6:4, Safiullin (Rus.) - Tabilo (Chile) 6:3, 6:3, Bergs (Belg.) - Fearnley (Brit.) 6:1, 6:4, Rinderknech (Fr.) - Borges (Portug.) 6:3, 6:3, Fonseca (Braz.) - Pu Jün-čchao-kche-tche (Čína) 4:6, 6:2, 7:5, Carballés (Šp.) - Gaston (Fr.) 6:4, 5:7, 6:3, Martínez (Šp.) - Jarry (Chile) 1:6, 6:4, 6:3, Bonzi (Fr.) - Arnaldi (It.) 6:7 (1:7), 6:3, 6:4, Wong (Hong.) - Mpetshi Perricard (Fr.) 6:3, 6:2.

Ženy (dotace 5,152.599 dolarů):

Dvouhra - 1. kolo:

Vondroušová (ČR) - Cristianová (Rum.) 6:3, 6:1, Jointová (Austr.) - Minnenová (Belg.) 6:2, 6:3, Cirsteaová (Rum.) - Vekičová (Chorv.) 6:1, 4:6, 6:3, Potapovová (Rus.) - Siegemundová (Něm.) 6:4, 6:4.

 
