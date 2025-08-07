Vondroušová zvládla v Cincinnati první kolo a vybojovala si bitvu se Sabalenkovou

Šestadvacetiletá Vondroušová v prvním vzájemném duelu s Cristianovou jako první ztratila podání a prohrávala 1:3, brejk ale soupeřce okamžitě oplatila a na kurtu poté jasně dominovala.
Při svém servisu už v úvodní sadě neztratila ani fiftýn a celkově získala dalších deset gamů v řadě. Rumunka si znovu udržela podání až v šesté hře druhé sady, v níž odvrátila dva mečboly a zažehnala hrozbu "kanára". Vondroušová ale vzápětí zápas dopodávala.
Se Sabalenkovou, která měla v úvodním kole volný los a čeká ji první zápas od Wimbledonu, se česká tenistka utká podeváté. Dosavadní bilanci mají vyrovnanou 4:4.
Vít Kopřiva, jenž rovněž mohl jít na světovou jedničku, naopak vstup do turnaje Masters nezvládl. S kolumbijským kvalifikantem Danielem Elahim Galánem prohrál 2:6, 4:6.
Kopřiva, jenž dosud na akcích Masters prošel do druhého kola jen jednou v kariéře, se proti rozehranému Galánovi trápil na podání. Soupeři nabídl 11 brejkbolů a pětkrát o servis přišel. Zápas s Jannikem Sinnerem tak ve druhém kole čeká Kolumbijce.
Tenisový turnaj mužů a žen v Cincinnati (tvrdý povrch):
Muži (dotace 9,193.540 dolarů):
Dvouhra - 1. kolo:
Galán (Kol.) - Kopřiva (ČR) 6:2, 6:4, Safiullin (Rus.) - Tabilo (Chile) 6:3, 6:3, Bergs (Belg.) - Fearnley (Brit.) 6:1, 6:4, Rinderknech (Fr.) - Borges (Portug.) 6:3, 6:3, Fonseca (Braz.) - Pu Jün-čchao-kche-tche (Čína) 4:6, 6:2, 7:5, Carballés (Šp.) - Gaston (Fr.) 6:4, 5:7, 6:3, Martínez (Šp.) - Jarry (Chile) 1:6, 6:4, 6:3, Bonzi (Fr.) - Arnaldi (It.) 6:7 (1:7), 6:3, 6:4, Wong (Hong.) - Mpetshi Perricard (Fr.) 6:3, 6:2.
Ženy (dotace 5,152.599 dolarů):
Dvouhra - 1. kolo:
Vondroušová (ČR) - Cristianová (Rum.) 6:3, 6:1, Jointová (Austr.) - Minnenová (Belg.) 6:2, 6:3, Cirsteaová (Rum.) - Vekičová (Chorv.) 6:1, 4:6, 6:3, Potapovová (Rus.) - Siegemundová (Něm.) 6:4, 6:4.